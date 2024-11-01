باب مليلية : يقضة واحترافية الجمارك المغربية تحجز كميات كبيرة من المخدرات والحبوب المهلوسة كانت في طريقها الى المغرب

بذكاء وحرفية تمكتن فرقة الجمارك المغربية باب مليلية زوال يوم الخميس من إحباط عملية تهريب ضخمة لمواد مخدرة، بعد اكتشاف كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة والكوكايين كانت مخبأة بشكل محكم داخل سيارة من نوع “كيا كارنيفال” مسجلة بإسبانيا. يقودها مواطن مغربي مقيم بمليلية ، قادم من مدينة ألباسيتي الإسبانية عبر معبر مليلية، ومصحوباً بإسباني من أصول مغربية

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تم اكتشاف المخدرات التي تم اخفاؤها بشكل محكم داخل العجلة الاحتياطية للسيارة وفي بطانة الباب الجانبي المنزلق للمركبة. وقد شملت الكمية المحجوزة مجموعة من المواد المخدرة الخطيرة على الشكل التالي

الكوكايين: 550 جراماً.

أقراص مهلوسة، تضمنت:

38,088 وحدة من الإكستازي.

7,856 وحدة من ترانكيمازير.

15,870 وحدة من ريفوتريل.

1,260 وحدة من ليريكا بتركيز 300 ملغ.

حيث بلغ العدد الإجمالي للأقراص المهلوسة المحجوزة حوالي 63,074 قرصا ، وهو ما يعتبر اكبر كمية محجوزة من طرف عناصر جمارك باب مليلية في مكافحة تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة التي تهدد القدرات العقلية للمواطنين خصوصا فئة الشباب .