التصريح بالأبناء لدى المؤسسة لتفادي التأخير في معالجة ملفات الاستفادة من منحة التعليم الأولي‎

تدعو مؤسسة محمد السادس منخرطيها إلى التصريح بأبنائهم المزدادين ما بين 01 أبريل 2020 و31 مارس 2021 لدى مصالح المؤسسة في أقرب الآجال، لتفادي التأخير في معالجة ملفاتهم وتسهيل استفادتهم من منحة التعليم الأولي، وذلك من خلال اتباع المراحل التالية:

المرحلة الأولى: تحديث البيانات الشخصية باللغتين العربية والفرنسية والتصريح بالأطفال عبر هذا الرابط :https://apps.fm6education.ma/majData

المرحلة الثانية: تكوين ملف يتضمن الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط(ة) مع تحديد رقم تأجيره (PPR)؛

نسخة من عقد الزواج وبطاقة التعريف الوطنية للزوج(ة)؛

نسخة من صفحة كل طفل بالدفتر العائلي.

المرحلة الثالثة: إرسال الملف إلى المؤسسة:

من خلال الإيداع المباشر بمقر المؤسسة أو بأقرب وحدة إدارية جهوية.

أو

عبر البريد المضمون إلى عنوان مقر المؤسسة ” شارع علال الفاسي مدينة العرفان حي الرياض – الرباط – ص.ب:6281″

وللتذكير، فإن هذه المنحة مخصصة لدعم الأطفال المسجلين في المستوى الأول أو الثاني من التعليم ما قبل المدرسي سواء في المدارس العمومية أو الخاصة المرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

سيتم الإعلان لاحقاً، عن موعد فتح باب تقديم الطلبات للحصول على منحة التعليم الأولي برسم السنة الدراسية 2024-2025.