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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح – لمحلات تجارية – بسلوان ، والعروي

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اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح : عملية الرشد الشطر – أ – والشطر – ب – عملية الورود الشطر الأول – محلات تجارية – سلوان – العروي


اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح : عملية الرشد الشطر – أ – والشطر – ب – عملية الورود الشطر الأول – محلات تجارية – سلوان – العروي
تعلن شركة العمران جهة الشرق ، انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح محلات تجارية كما هو مبين بالجدول اسفله

:
– 1 – المدينة : سلوان / العملية : الرشد الشطر – أ / نوع الوحدات : محلات تحارية / المساحة: من 149 الى 347 متر مربع / الثمن:من 748000 الى 1214500 درهم

– 2 – المدينة : سلوان / العملية : الرشد الشطر – ب / نوع الوحدات: محلات تجارية / المساحة : من 149 الى 345 متر مربع / الثمن : من 745000 الى 1207000 درهم

– 3 – المدينة : العروي / العملية : الورود الشطر – 1 / نوع الوحدات : محلات تجارية / المساحة : من 22 الى 140 متر مربع / الثمن : من 121000 الى 490000 درهم

فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية الناظور – الدريوش بالعنوان المذكور اسفله ، ابتداء من 07 غشت 2024

وكالة العمران الناظور : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : الناظور 0536358557

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