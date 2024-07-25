شركة العمران جهة الشرق : تقدم مشروع الجرف الأخضر الشطر2 و3
يقدم مشروع الجرف الأخضر الشطر2 و3 شقق تتميز بتصميمها العصري، تتكون من صالون، غرفتان، مطبخ وحمام.
يقع المشروع بجوار المركز التجاري أتاكدا و على الطريق المؤدية للمركز التجاري – مرجان –
تتراوح مساحتها ما ب ين 58 متر مربع و73 متر مربع
الثمن ابتداء من 000 220 درهم.
للمزيد من المعلومات، المرجو التواصل معانا عبر الارقا م التالية:
0661676504 / 0678995152
الشركات–الفرعية/العمران–جه ة–الشرق/المنتجات/مشاريع/اقامات–الجر ف –https://www.alomrane.gov.ma/ar/ الأخضرالشط ر–2
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