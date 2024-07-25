شركة العمران جهة الشرق : تقدم مشروع الجرف الأخضر الشطر2 و3

يقدم مشروع الجرف الأخضر الشطر2 و3 شقق تتميز بتصميمها العصري، تتكون من صالون، غرفتان، مطبخ وحمام.



يقع المشروع بجوار المركز التجاري أتاكدا و على الطريق المؤدية للمركز التجاري – مرجان –

تتراوح مساحتها ما ب ين 58 متر مربع و73 متر مربع

الثمن ابتداء من 000 220 درهم.

للمزيد من المعلومات، المرجو التواصل معانا عبر الارقا م التالية:

0661676504 / 0678995152