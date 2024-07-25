شركة العمران جهة الشرق : مشروع اقامات الحدائق بوجدة يقدم شقق ذات جودة عالية باثمنة مناسبة

موقع استراتيجي ومميز بقلب مدينة وجدة قرب مسرح محمد السادس ومحطة القطار.



مشروع اقامات الحدائق يقدم شقق ذات جودة عالية، تتكون من صالون، ثلاث غرف، حمامان، مطبخ، شرفة ومصعد

تتراوح مساحتها ما ب ين 109 متر مربع و143 متر مربع.

الثمن ابتداء من 350 452 درهم.

للمزيد من المعلومات، المرجو التواصل معانا عبر الارقا م التالية:

0661676504 / 0678995152