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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح بعروض متميزة : وجدة – سلوان – زايو

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عمليات : قامة الحدائق ، الجرف الأخضر الشطر الثاني والثالث بوجدة ـ الرياض بسلوان ـ امرقان بزايو


تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح شقق وفيلات اقتصادية كما هو مبني حسب الجدول التالي

:
– 1 – المدينة : وجدة ——العملية : اقامة الحدائق —–نوع الوحدات : شقق —المساحة : من 109 الى 143 متر مربع — الثمن بالدرهم : من 452350 الى 600600
– 2 –

المدينة : وجدة —الجرف الأخضر الشطر 2 و 3 — نوع الوحدات : شقق —المساحة : من 58 الى 73 …الثمن بالدرهم : من 220000 الى 240900
– 3 –

المدينة : سلوان — العملية : الرياض —نوع الوحدات : شقق — المساحة : من 57 الى 137 متر مربع — الثمن بالدرهم : من 262200 الى 630200
– 4 –

المدينة : زايو —العملية : امرقان — نوع الوحدات : فيلات اقتصادية — المساحة : من 200 الى 396 متر مربع — الثمن بالدرهم : من 420000 الى 712800 درهم

فعلى الراغبين في الاستفادة الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران وجدة والوكالة التجارية العمران الناظور – الدريوش ، ابتداء من 22/07/2024 على الساعة الثامنة ونصف صباحا

تعطى الأولوية للزبناء الأوائل

وكالة العمران وجدة : شارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس عمارة س
– وكالة العمران الناظور – الدريوش : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد

للمزيد من العلومات المرجو الاتصال بالارقام التالية
وكالة وجدة : 0536682765
– وكالة الناظور : 0536358557

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