شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح بعروض متميزة : وجدة – سلوان – زايو

Home»National»شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح بعروض متميزة : وجدة – سلوان – زايوNational/Régionalشركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح بعروض متميزة : وجدة – سلوان – زايو2024-07-16/ 16/07/2024/0/ 60SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+ عمليات : قامة الحدائق ، الجرف الأخضر الشطر الثاني والثالث بوجدة ـ الرياض بسلوان ـ امرقان بزايو تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح شقق وفيلات اقتصادية كما هو مبني حسب الجدول التالي : – 1 – المدينة : وجدة ——العملية : اقامة الحدائق —–نوع الوحدات : شقق —المساحة : من 109 الى 143 متر مربع — الثمن بالدرهم : من 452350 الى 600600– 2 – المدينة : وجدة —الجرف الأخضر الشطر 2 و 3 — نوع الوحدات : شقق —المساحة : من 58 الى 73 …الثمن بالدرهم : من 220000 الى 240900– 3 – المدينة : سلوان — العملية : الرياض —نوع الوحدات : شقق — المساحة : من 57 الى 137 متر مربع — الثمن بالدرهم : من 262200 الى 630200– 4 – المدينة : زايو —العملية : امرقان — نوع الوحدات : فيلات اقتصادية — المساحة : من 200 الى 396 متر مربع — الثمن بالدرهم : من 420000 الى 712800 درهم فعلى الراغبين في الاستفادة الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران وجدة والوكالة التجارية العمران الناظور – الدريوش ، ابتداء من 22/07/2024 على الساعة الثامنة ونصف صباحا تعطى الأولوية للزبناء الأوائل – وكالة العمران وجدة : شارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس عمارة س – وكالة العمران الناظور – الدريوش : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد – للمزيد من العلومات المرجو الاتصال بالارقام التالية – وكالة وجدة : 0536682765– وكالة الناظور : 0536358557Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع شركة العمران جهة الشرق تعلن عن تخفيضات جد مهمة للمنتوجات المعروضة للبيع عن طريق الشباك المفتوح من مختلف الأصناف ـ سلوان ـ زايو« ليلة القدرة ومبدأ تقييم الأعمال في خصوصية الزمن »شركة العمران جهة الشرق : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة : عملية أنس الشطر2 ـ السكن المنخفض التكلفة …بركانA la veille de la nouvelle Résolution sur le Sahara Maroc, les polisariens et sa marraine algérienne s’emmêlent les pinceaux
Aucun commentaire