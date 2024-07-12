شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح / عملية الورود الشطر الأول والشطر الثاني بالعروي سكن اجتماعي

تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح سكن اجتماعي بعملية الورود الشطر الأول والشطر الثاني بالعروي ابتداء من 160000 د دون احتساب الرسوم

– فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران الناظور ـ الدريوش ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان ، مصحوبين بالوثائق التالية :

1 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر

2 ـ شهادة عدم اداء الضرائب

3 ـ شهادة عدم الملكية

4 ـ شهادة الأجرة أو تصريح بالشرف مصادق عليه يثبت الدخل الشهري

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شركة العمران جهة الشرق

وكالة العمران الناظور ـ الدريوش حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد

الهاتف : 0536358557 / الفاكس : 0536358486