بلاغ من القصر الملكي ينعي الأميرة للا لطيفة والدة جلالة الملك محمد السادس نصره الله

في ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي:

« بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون ».

… وبهذه المناسبة الحزينة تتوجه الجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والى كل اصحاب السمو الأمراء الأجلاء والأميرات الجليلات باصدق عبارات التعازي راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحماته وان يسكنها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا .

كما نسأله تعالى أن يطيل في عمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.