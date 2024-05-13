النادي الرياضي للكهربائيين بالناظور يجدد هياكله

عبدالقادر كترة

بدعم وإشراف مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- ، تم عقد اليوم السبت 11 ماي 2024 الجمع العام السنوي العادي للنادي الرياضي للكهربائيين بمدينة الناظور ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الندوات التابعة لمركز دار الأم بالناظور، ترأسه الأخ سعيد زروال ممثل مجلس الأعمال الاجتماعية بالجهة الشرقية ، وبحضور الأخ محمود أرحو الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالناظور.

استهلت أشغال الجمع العام بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس النادي السيد عبد العزيز حساني ، تلتها كلمة توجيهية من طرف السيد ممثل مجلس الأعمال الاجتماعية الأخ سعيد زروال تناول من خلالها المستجدات في ظل الوضعية الراهنة فيما يخص التحولات الهيكلية للقطاع ، مع تثمين المجهودات الجبارة التي يقوم بها المجلس لتجويد خدماته الاجتماعية لفائدة أسر الكهربائيين نشيطين و متقاعدين . ليتناول بعده الكلمة السيد الكاتب العام للمكتب النقابي المحلي الأخ محمود أرحو،

و بعد ذلك تم عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما وتمت المصادقة عليهما بالإجماع من طرف الجمع العام ، حيث أكد الأخ سعيد زروال على اعتماد التقنيات الحديثة في طريقة إلقاء التقريرين عوض الطريقة التقليدية التي تقتصر على القراءة الورقية وذلك باستخدام الأجهزة السمعية البصرية التي تمكن من العرض الحي للأنشطة وتوثيقها بالصور و الفيديوهات عبر الشاشة الحائطية .

بعد ذلك تم فتح باب النقاش للحاضرين حيث انصبت معظم التدخلات حول ضرورة توفير مقر للنادي لما يلعبه من دور محوري في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والتواصل بين المستخدمين نشيطين ومتقاعدين وكذالك المطالبة بالرفع من المنحة السنوية للنادي,

و أخيرا تم الشروع في انتخاب أعضاء المكتب المديري للنادي الرياضي للكهربائيين بإقليم الناضور في جو اتسم بروح المسؤولية ، الذي أسفر على التشكيلة التالية :

* الرئيس : طه حفيان

* النائب الأول للرئيس : جمال الحقوني

* النائب الثاني للرئيس : محمد حراو

* أمين المال : علي لمسيح

* نائب أمين المال : عماد الدين الناجي

* الكاتب : عبد الكبير منصور

* نائب الكاتب :سعيد اونير

وفي جو أخوي تم إختام الجمع العام حيث تقدم الحضور بالشكر والامتنان لكل مكونات مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء – رئيسا و أعضاء. على الدعم المتواصل لجميع الأندية والارتقاء بالأعمال الاجتماعية في خدمة العائلة الكهربائية.

كل التوفيق لأعضاء المكتب المديري للنادي الرياضي.