الدَّنيا..لَحْروف والمَعنى

زجل رمضان مصباح

ردْ البال ، حْروفْ الدنيا فلوسها ؛

والمعنى ماشي فَ المال.

يْلا اعطاتَكْ تعطيك المعنى؛

ويلا كَلْمتك اجمعْ المال .

المعنى ف الروح فَرْحة ،وشوقْ شاعل ؛

لَعْمرْ او ما طال.

الفرحَة للمال اغْزالَة، اذْهب وخلخال.

والفرحة للنور فَتحْ الله وْلَحوال..

الشُّوق للمال عطشانْ؛ وْما يرويهْ المال.

وْما يرويه الما، يا اغْدير يا سَالْ.

والشوق لله فارس صَوَّال جَوَّال.

يَفنِي فَ اللهْ، والله صِفا تْ وافْعال.

يا القانَعْ ارْكبْ الدنيا عودْ صهَّال.

اغناك الله بالله، ومولْ المالْ بالمالْ.

ومول المال العطشان محال مُحال؛

محال يَقنع يسرحْ فَ جْنانْ لَحلال.