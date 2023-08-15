العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة: محمد المختار السوسي وَ وَجْدَة – الحلقة 10

بدر المقري

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يَظَلُّ جُهْدي جُهْدَ مُقِلٍّ، في بَيانِ الخَيْطِ الرفيع الذي رَبَطَ العَلّامَةَ محمد المختار السوسي يرحمه الله (1900-1963) بِمَدينَةِ وَجْدَةَ. فَلَمْ أَقِفْ إلّاَ على أَمارَتَيْنِ:

1- نُزولُهُ ضَيْفاً سنة 1947 في دار الأمين محمد برادة رحمه الله، ما بين دار السبتي و بناية الأشغال العمومية القديمة، و لِقاؤُهُ جماعةً من رجال الحركة الوطنية بِوَجْدَة.

و لا أزالُ أبحثُ في تفاصيل تِلْكُمُ الزيارة و إقامته بالمدينة قادِماً من الدار البيضاء.

2- من أعلام وجدة الذين اهتم محمد المختار السوسي بِذِكْرِهِمْ في كتابه (معتقل الصحراء)، مُرَبِّي الأجيال الأستاذ مصطفى المَشْرَفي يرحمه الله (1914-1959)، دَفينِ مقبرة سيدي المُخْتار بِوَجْدَة.

وقد خَصَّ محمد المختار السوسي جُزْأَيْ كتابه بِتَراجِمِ من اجتمعوا مَعَهُ في معتقل (أَغْبالو نْكَرْدوسْ) في إقليم الراشيدية، من 7 شتنبر 1953 إلى 29 يونيو 1954:

– الجزء الأول، مطبعة الساحل- الرباط، الطبعة الأولى- 1982: مع مولاي الحسن الإيتْزِري (نسبةً إلى إيتْزَرْ في إقليم ميدلت)، و مصطفى المشرفي، ص127 \ مع الأخ مصطفى المشرفي، ص130.

– الجزء الثاني، الطبعة الأولى- نونبر 2011، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط: ما استفاده مصطفى المشرفي الوجدي من دروس و عبر في تجربة الاعتقال في (أَغْبالو نْكَرْدوسْ)، ص101.