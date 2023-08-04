العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة: محمد عابد الجابري بِوَجْدَة – الحلقة 8

بدر المقري

-8-

هذه مُعطياتٌ أَخَذْتُها من بطاقة التعريف الخاصة بالأستاذ محمد عابد الجابري رحمه الله (1935-2010)، الصادرة عام 1955:

– رقم البطاقة: 6064.

– صالحة لِمُدة ثلاث سنوات.

– الإسم: محمد بن عابد.

– من مواليد: 1935.

– بِوَجْدَة.

*** القَصْدُ إلى (عمالة وجدة)، إِذْ وُلِدَ الجابري بمدينة فجيج، ولكن العِبْرَةَ في التقطيع الإداري على عهد الحماية الفرنسية بالإشارة إلى العَماَلَةِ التي تُرادِفُ مصطلح الجهة اليوم. وقد كانت (عمالة وجدة) تمتد في المرحلة الكولونيالية، من الساحل المتوسطي شمالاً إلى تُخومِ الصحراء الشرقية التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي من المغرب وضمها إلى الجزائر جنوباً، ومن الحدود المغربية-الجزائرية شرقاً إلى إقليم تازة غرباً.

– إِبْنُ: عابد ابْنِ حَمُّو الجابري، و الوازْنَة بنت الحاج.

– المهنة: معلم.

– السكن: درب الشرفاء، الزنقة 22، رقم:38.

– القامة: 71،1م.

– الْجَبْهَة: عَمودِية.

– الأَنْف: مُنْحَرِف.

– الْبِنْيَةُ: متوسطة.

– معلوماتٌ تَكْميلِية: شهادة التعريف رقم 12.832 \ B.N.M\ الدائرة 7 \ 24 يونيو 1954 \ مُعْتَرَفٌ بها في الدار البيضاء يوم 09 شتنبر 1955.

وقد كان تأثير مدينة وجدة كبيراً، في حياة الأستاذ محمد عابد الجابري الوِجْدانِية و الفِكْرِية.

فَبِها أقام مع أسرته، وبها اغْتَرَفَ سياسياً وفكرياً مِنْ مَعينِ رَجُلَيْنِ من رجالات الحركة الوطنية الأَفْذاذ:

– الأستاذ المصطفى المَشْرَفي يرحمه الله (1913-1959) صاحب (مدرسة زيري بن عطية)، أو (مدرسة دَرْبْ الْعَرَبي)، التي كانت توجد خَلْفَ (سينما النصر).

– الأستاذ امْحَمَّدْ الجُنْدي يرحمه الله صاحب (مدرسة التَّرَقِّي)، التي كانت توجدُ في (حي سيدي بَنْطيبَة)، قُرب (معهد البعث الإسلامي).