العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة – الحلقة 6

بدر المقري

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لَوْ أَدْرَكَ أَهْلُ وَجدةَ قيمةَ العلم و العلماء، لَاتَّخَذوا من مَرْوِيَّاتِ الفقيهِ العَلَّامةِ المُحَدِّثِ العربي بن محمد )فَتْحاً، أَيْ: امْحَمَّدْ( وادْفَلْ السنوسي المازري يرحمه الله، سَبَباً من أسباب الفَخْرِ و دَحْضِ الصورة النمطية المُقْتَرِنَةِ بمدينة وجدة: » هِي الحاضِرَةُ التي بِضاعَةُ العِلْمِ فيها كاسِدَةٌ« !

فَمِنْ مَرْوِيَّاتِهِ عن شَيْخِهِ الفقيه العَلَّامة المُحَدِّث محمد بن سعيد المكناسي الدكالي يرحمه الله، كما هو مُقَيَّدٌ في إِجازَةٍ مُؤرخةٍ بِجامِعِ القرويين في فاس، يوم 11 صفر 1352 ه \ 05 يونيو 1933م، ما يَأْتي:

1- يَرْوي صحيح البخاري يرحمه الله )ت.256 ه (، عن محمد بن سعيد المكناسي الدكالي، عن شَيْخِهِ الإمام المُحَدث الأشْهَر أبي شُعَيْب الدكالي يرحمه الله )ت.1937م(.

2- يَرْوي صحيح مسلم يرحمه الله )ت.261 ه (، عن محمد بن سعيد المكناسي الدكالي، عن شَيْخِهِ أبي شُعَيْب الدكالي.

3- يَرْوي مُوَطَّأَ مالِكٍ يرحمه الله )ت.179 ه(، عن محمد بن سعيد المكناسي الدكالي، عن شَيْخِهِ أبي شُعَيْب الدكالي.

4- يَرْوي جامِعَ الترمذي يرحمه الله )ت.279 ه(، عن محمد بن سعيد المكناسي الدكالي، عن شَيْخِهِ أبي شُعَيْب الدكالي.

5- يَرْوي سُنَنَ أبي داود يرحمه الله )ت.275 ه(، عن محمد بن سعيد المكناسي الدكالي، عن شَيْخِهِ أبي شُعَيْب الدكالي.

6- يَرْوي سُنَنَ النسائي يرحمه الله )ت.303 ه(، عن محمد بن سعيد المكناسي الدكالي، عن شَيْخِهِ أبي شُعَيْب الدكالي.

7- يَرْوي سُنَنَ ابن ماجة يرحمه الله )ت.273 ه(، عن محمد بن سعيد المكناسي الدكالي، عن شَيْخِهِ أبي شُعَيْب الدكالي.

ومِنْ مَرْوِيَّاتِ العَلَّامةِ المُحَدِّثِ العربي وادْفَلْ، عن شَيْخِهِ الفقيه العَلَّامة المُحَدِّث الحَسَن بن عمر مُزور الفاسي يرحمه الله )ت.1957م( بِجامِعِ القرويين في فاس، ما يَأْتي:

– بَعْض كتابِ )الشِّفا في التعريفِ بِحُقوقِ المُصْطَفى صلى الله عليه وسلم (لِمَفْخَرَةِ المغرب، القاضي عِيَّاض السبتي دفين مراكش )ت.544ه (،عن الحَسَن مُزور الفاسي، عن شَيْخِهِ الفقيه العَلَّامة محمد التهامي بن المَدَني گنُّون الفاسي يرحمه الله )ت.1913م (.

وَ مَحْقوقٌ بِنا التنبيه على أن الفقيه العَلَّامة العربي وادْفَلْ يرحمه الله، كان من العلماء العاملين القلائل الذين ثبتوا على الحق وأَفْتَوْا بأن سلطان المغرب الشرعي هو محمد بن يوسف) محمد الخامس(، بعدما نفاه الاستعمار الفرنسي في غشت 1953.

و يُشَرِّفُني أنْ أُذَيِّلَ هذه المعطيات بِوَثيقَتَيْنِ نادِرَتَيْنِ:

– خَط العَلَّامةِ العربي وادْفَلْ، إِبَّانَ مرحلة الطلب في جامع القرويين بِفاس.

– إِسْنادُهُ القيامَ بِوَظيفة خطبة الجمعة بِجامع) لَمْدارْمَة(، الذي بناه بِوَجْدَة الحاج بلعيد القادري النَّدْرومي، بِتاريخِ 18 رمضان 1364ه \ 28 غشت 1945م.

وقد توفي الفقيه العَلَّامة المُحَدِّث المُرَبِّي العربي وادْفَلْ يرحمه الله بمدينة وجدة، يوم 22 يناير 1969، و دُفِنَ في مقبرة سيدي المختار

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