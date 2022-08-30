شعراء المغرب الشرقي يصدرون بيانا تضامنيا مع الشاعر بوعلام دخيسي

أعود – صديقاتي أصدقائي – إلى هذا الفضاء الأزرق الفسيح بعد غياب طويل للتعبير عن موقف يعو د بي إلى سنوات الرصاص .. موقف ينبغي أن يكون موقف كل المثقفين والمبدعين المغاربة الشرفاء وكل المؤسسات والتعبيرات الثقافية المغربية المنافحة عن حرية الرأي والإبداع .. موقف التضامن مع الشاعر المغربي بوعلام دخيسي الذي منعته السلطات المحلية بمدينة دبدو التاريخية من المشاركة في نشاط ثقافي، وقد ذكرني هذا المنع الجديد غير المفهوم بمرات سابقة تعرض فيها الشاعر نفسه لقرار المنع الجائر نفسه، من دون أي تحرّ من طرف الجهات الأمنية المعنية يضمن لشاعر ممارسة حياته الثقافية بدون تضييق ولا قيود.. إنها فرصة نقول فيها لهذه الجهات والدوائر إن معلوماتكم متقادمة جدا، وقد جرى منذ ذلك العهد شعر كثير من قلم الشاعر أياه، وما عليكم إلا قراءة دواوينه الستة، فالشاعر لا يستطيع أن يمارس التقية في كتابة شعره .. علما أننا نعرف الشاعر بوعلام عن قرب ولا يسعنا إلا أن نقول لكم : ابحثوا لكم عن شغل آخر يفيد الوطن بدل تضييع الوقت في إحصاء أنفاس شاعر يحمل حرقة بلاده في كلماته .. كل التضامن صديقي الشاعر بوعلام دخيسي، كنا سنغرد بعين « سبيلية » لكنهم منعوك،، فامتنعنا معك

سامح درويش

***

بيان

نحن -شعراء ومثقفي المغرب الشرقي المدعوين للمشاركة في النشاط الثقافي- (محاضرة علمية، وأمسية شعرية)، الذي كان مقررا عقده بمدينة دبدو، يومي السبت والأحد 27 و28 غشت 2022، نعلن للرأي العام أننا قررنا مقاطعة هذا اللقاء بسبب قرار السلطات المعنية، القاضي بمنع مشاركة الشاعر بوعلام دخيسي.

وإننا، إذ نخبركم بما وقع، نعبر عن استغرابنا لهذا القرار، الذي يحاصر الثقافة والمثقفين، ويسعى إلى تقييد حرية الإبداع والمبدعين، كما نعبر عن عدم قبوله، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالشعر، بالإبداع والإمتاع، وبالأخص إذا كان الشاعر المقصود بالاقصاء هو بوعلام دخيسي، الذي تشهد له مجالس الشعر ونواديه بالتألق والتفوق، ويسافر محبوه في عوالم إبداعه وشعره..

ملاحظة: هذا البيان صوت كل مثقف ومبدع حر، يرفض الاقصاء والتضييق، وينشد ضمان حقه في الإبداع و المشاركة.

توقيع:

د.عمر أقلعي

ذ. سامح درويش

ذ. عبد الحفيظ لمتوني

ذة. البتول محجوبي

ذ. رشيد قدوري

ذ. محمد غريب ماخوخي

ذ.بلقاسم سداين

ذ. يوسف الرصافي

ذ. مصطفى سريتي…..