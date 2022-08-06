Home»National»السعيدية : غرق فتاتين في مقتبل العمر و السباح الذي حاول انقاذهما.

السعيدية : غرق فتاتين في مقتبل العمر و السباح الذي حاول انقاذهما.

/ /0/ 13
0
Shares
PinterestGoogle+
 

ابراهيم ادريسي

عرف شاطئ السعيدية يوم امس الجمعة حالة غرق فتاتين و سباح حاول التدخل لانقاذهما و ينحدر الضحايا من مدينة وجدة .
لحد مغرب امس الجمعة لم يتم العثور على جثة السباح المنقذ الذي غامر بحياته من أجل انقاذهما الذي لازال مفقودا.

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر عبارات التعازي لأسر الضحايا وكذلك لأفراد الوقاية المدنية.

سائلين العزيز القدير أن يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة .

إنا لله وإنا إليه راجعون.

لا يفوتنا ان نطلب من رواد البحر المزيد من الحذر وأخد الإحتياط اللازم و عدم المجازفة بالسباحة بعيدا عن الشاطئ او في الأماكن الممنوعة على السباحة.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailتطور خطير في ازمة حزب الاصلاح والتنمية ، وتيار الإصلاح من أجل حزب الإصلاح يصدرا بيانا شديد اللهجةDefault Thumbnailبلاغ صحفي : الجهة الشرقية تميزت بحسن الاستقبال والضيافة بمكناسDefault Thumbnailتيسير خالد : يدعو  للبدء بتطبيق قرارات الاجماع الوطني  بفك الارتباط مع دولة الاحتلالDefault Thumbnailالطيب زايد وثانوية وادي الذهب

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.