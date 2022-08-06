السعيدية : غرق فتاتين في مقتبل العمر و السباح الذي حاول انقاذهما.

ابراهيم ادريسي

عرف شاطئ السعيدية يوم امس الجمعة حالة غرق فتاتين و سباح حاول التدخل لانقاذهما و ينحدر الضحايا من مدينة وجدة .

لحد مغرب امس الجمعة لم يتم العثور على جثة السباح المنقذ الذي غامر بحياته من أجل انقاذهما الذي لازال مفقودا.

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر عبارات التعازي لأسر الضحايا وكذلك لأفراد الوقاية المدنية.

سائلين العزيز القدير أن يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة .

إنا لله وإنا إليه راجعون.

لا يفوتنا ان نطلب من رواد البحر المزيد من الحذر وأخد الإحتياط اللازم و عدم المجازفة بالسباحة بعيدا عن الشاطئ او في الأماكن الممنوعة على السباحة.