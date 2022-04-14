رسالة من مواطن بركاني الى المسؤولين في بركان..

محسن قوضاض

الذي يجري في مدينة بركان لتعزيز البنى التحتية، أعتبره ثورة يقودها الغيورون على المدينة وهو أمر مفرح جدا



لكن رجاءً لماذا حذف إشارة المرور الضوئية من أمام ثانوية الليمون؟ مدار صغير كالذي صمم بدون إشارة المرور الضوئية مثل سكب الماء على الرمل أي أنه لن يفيد في شيء بل سيزيد من عرقلة المرور من خلال تدفق السيارات، بل سبق أن تم عمل نفس الشيء في مرحلة سابقة وكانت بالمناسبة تجربة فاشلة خاصة في فصل الصيف وأوقات الذروة، اضطر على إثرها المسؤولون حينها، الى إرجاع الأمور لما كانت عليه سابقا.

ثم لماذا حذف ملتقى الطرق الذي يجمع زنقة المنزل بالشارع الجديد (زنقة المدينة المنورة سابقا) الذي يربط سوق القدس المغطى بطريق وجدة؟ ساكنة حي المكتب والأحياء المجاورة في حالة استياء عارمة لأنها لن تستفيد من هذا الشارع بل بالعكس سيزيد من محنتها إن أرادت فقط الذهاب للمقبرة المحمدية المجاورة.

وبالتالي يرجى من المسؤولين في بركان إعادة النظر في هذين القرارين قبل فوات الأوان.

ملحوظة : هي رسالة كتبتها فقط من باب الغيرة على مدينتنا العزيزة، وهذا لا ينقص أبدا من المجهودات الكبرى المبذولة من أجل تقوية المسالك والطرقات وتحسين جودتها والتي لطالما اعتبرتها ثورة غير مسبوقة في بركان. كل التوفيق والسداد لكل من يرد الخير لمدينتنا الحبيبة ولوطننا العزيز….