مجلس عمالة وجدة أنكاد يصادق في دورته الاستثنائية على جميع نقاط جدول اعماله

اختتم مجلس عمالة وجدة أنكاد دورته الاستثنائية اليوم الأربعاء 09 مارس 2022 بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنكاد برئاسة السيد لخضر حدوش رئيس مجلس العمالة بالمصادقة على كل النقطة التسعة المدرجة في جدول الأعمال بالإجماع إلا النقطة الثالثة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي من ميزانية 2021 التي تمت المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين ورفض عضو واحد.

وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية النقط التالية:

1. الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة بين مجلس عمالة وجدة أنكاد ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات

2.الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بانتقاء جمعية/تعاونية لإنجاز الورش في إطار تنزيل برنامج أوراش

3.الدراسة والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي من ميزانية 2021.

4.الدراسة والمصادقة على إغلاق الحساب الخصوصي المسمى « صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية »

5. الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس العمالة ومجلس جهة الشرق من أجل تمويل تنقية الأودية والنقط السوداء بضواحي مدينة وجدة وفتح وصيانة المسالك بالعالم القروي.

6. الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة وجدة أنكاد ومجلس جماعة وجدة في موضوع معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة بمدينة وجدة.

7. الدراسة والمصادقة على برمجة مداخيل عائدات بيع العقارات المبنية (دور الإمارات) التابعة لمجلس عمالة وجدة أنكاد الكائنة برياض إسلي وجدة

8. الدراسة والمصادقة على إلغاء اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية وإعادة برمجتها.

9. تقديم عرض من طرف السيد مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة حول الوضعية الراهنة لخدمات المرفق الخاص بمعالجة الإدمان التابع للمستشفى المذكور.