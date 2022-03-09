رئيس جهة الشرق السيد عبد النبي بعوي يترأس لقاءا موسعا مع البرلمانيات و البرلمانيين و ورؤساء الغرف المهنية الثلاث

ترأس السيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق ، يوم الثلاثاء 08 مارس الجاري ، رفقة السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بمقر المجلس ، لقاء تواصلي مع السيدات البرلمنيات والسادة البرلمانيون أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، والسادة رؤساء الغرف المهنية بجهة الشرق.والذي حضره كل من السادة عمال أقاليم جهة الشرق، السيدات و السادة نواب رئيس مجلس جهة الشرق، السيدة و السادة رؤساء الفرق، السيدات و السادة رؤساء اللجان، و السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق

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هذا اللقاء هو مناسبة للحاضرين الإسهام في ابتكار الحلول وطرح البدائل واستثمار الذكاء الجماعي للدفاع عن القضايا التنموية الملحة، قصد تسخير جهود مختلف الفاعلين والمدبرين الترابيين كل من موقعه واختصاصه، لتحقيق العدالة المجالية التي ينشدها الجميع، والانخراط في ورش ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.

كما شكل فرصة مهمة لتعزيز آليات التواصل التنموي، وتبادل الآراء لتقييم المكتسبات المحققة، بهدف تعزيز نقاط القوة وتقليص وتجاوز نقاط الضعف واستثمار الفرص المتاحة وتفادي الاكراهات المحتملة المرتبطة ببرامج التنمية الترابية.

كما تم عرض خلال هذا اللقاء عرضين الأول قدمه السيد محمد صابري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار حول وضعية الاستثمار بجهة الشرق و كذا عرض قدمه السيد محمد المنيرالمدير العام للمصالح بادارة جهة الشرق بالنيابة حول حصيلة مجلس جهة الشرق خلال الولاية السابقة اضافة الى تدخلات المركز الجهوي للاغاثة والمراب الجهوي لاليات التدخل لجهة الشرق على مستوى عمالة و أقاليم جهة الشرق

من جهتهم، نوه الحاضرون باهمية هذا اللقاء الذي دعا اليه رئيس مجلس جهةٍ الشرق من أجل التفكير في كيفية العمل كفريق واحد للترافع على القضايا التي تعيشها الجهة و الدفع بتنميتها.

كما عبر المتدخلون من خلال مداخلتهم عن استعدادهم التام للعمل كفريق واحد كلا من موقعه للتغلب على الصعاب و المشاكل التي تعاني منها جهة الشرق .

ولم يفوت الحضور الفرصة للاشادة بالمجهودات التي قام بها المجلس خلال الولاية السابقة لاسيما في مجال البنيات التحتية و فك العزلة عن العالم القروي متفائلين بالمشاريع المستقبلية التي سيتم تنزيلها على أرض الواقع.