الجمع العام لجمعية قدماء حكام كرة القدم للجهة الشرقية يجدد ثقته في مكتبه

عبدالقادر كتــرة

صادق الجمع العام لجمعية قدماء حكام كرة القدم للجهة الشرقية على التقريرين الأدبي والمالي قبل مباشرة تجديد مكتبه المنتهية ولايته

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وعقدت جمعية قدماء حكام كرة القدم للجهة الشرقية جمعها العادي قصد تجديد المكتب، وذلك مساء يوم السبت 26 فبراير 2022، بنادي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بوجدة، بحضور أغلبية المنخرطين بالجمعية.

باشر الجمع العام اجتماعه بتلاوة الكاتب العام إدريس بربوشة للتقرير الأدبي للجمعية استعرض فيه مختلف الأنشطة واللقاءات لمختلق مكونات الجمعية، قبل فسح المجال للأمين العام ازعيمي لتلاوة التقرير المالي أوضح فيه تفاصيل ميزانية الجمعية ومساهمتها في مختلف الأنشطة التي قامت بها أو شاركت فيها جمعية قدماء حكام كرة القدم للجهة الشرقية.

وبعد مناقشة الجمع العام للتقريرين الأدبي والمالي بكلّ مسؤولية وجِدِّية، تمت المصادقة عليهما بالإجماع، قبل تقديم مكتب الجمعية لاستقالته لإفساح المجال للجمع العام لاتخاذ قراراته واقتراحاته في وضعية الجمعية ومكتبها الحالي.

الجمع العام استمع باهتمام لاقتراح كل من السادة حسن بنعمر والاحمادي يوسف ثم بلقاسمي جمال الذين التمسوا من الجمع العام تجديد الثقة في المكتب المنتهية ولايته لما قام به من مجهودات جبارة وعمل جاد خلال ولاية تسييره للجمعية لمدة 4 سنوات

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وبعد نقاش طويل رحب المكتب المنتهية ولايته باقتراح الجمع العام وإسناد رئاسة الجمعية للسيد محمد عطية الذي شكر أعضاء الجمعية الذين جددوا فيه الثقة للاستمرار في تقلُّد مسؤولية رئاسة الجمعية لمدة 4 سنوات أخرى آمِلا أن يكون عند حسن ظن المنخرطين.

لا بدّ من الإشارة أن مكتب جمعية قدماء حكام كرة القدم للجهة الشرقية افتتح ولايته الثانية بعد تجديد الثقة فيه من طرف الجمع العام المنعقد ، السبت 26 فبراير 2022، وفي بادرة طيبة ومحمودة، قام بتكريم الحكمة الدولية السيدة فتيحة الجرمومي تقديرا لمسارها التحكيمي الوطني والقاري والدولي وحضورها الإيجابي والمشرف ممثلة للمملكة المغربية، في نهائيات كأس أمم إفريقيا « الكان » بالكاميرون، كما تمّ تكريم الحكمين الدوليين المتقاعدين سعيد الطاهري ورشيد متوكل تقديرا لمسارهما المهني والتحكيمي.

حضر حفل التكريم الذي أقيم بقاعة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بوجدة، مساء الإثنين 28 فبراير 2022، رئيس جمعية قدماء حكام كرة القدم للجهة الشرقية، محمد عطية وكاتبها العام إدريس بربوشة، وجمال كعواشي رئيس لجنة التحكيم بجامعة كرة القدم المغربية، رئيس العصبة الشرقية لكرة القدم، ومجموعة من حكام الجهة الشرقية القدامى والممارسين حاليا إلى جانب مجموعة من اللاعبين القدامى ومسؤولين في نوادي وعدد من رجال الإعلام المدعوين.