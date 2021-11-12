زيارة لورش مشروع مركز “لالة أمينة لرعاية الأطفال” بوجدة

12 نوفمبر 2021

قام الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، السيد معاذ الجامعي، يوم الخميس، بزيارة لورش مشروع المركز الجهوي “لالة أمينة لرعاية الأطفال” بوجدة، المنجز في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

وتندرج زيارة هذا الورش، التي جرت بحضور رئيس جهة الشرق، والمدير العام لوكالة الشرق، والكاتب العام للعصبة المغربية لحماية الطفولة، في إطار المواكبة والتتبع الميداني لتفعيل وتنزيل الورش الملكي؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويتم إنجاز هذا المشروع، الذي بلغت نسبة الأشغال فيه 65 في المائة، بشراكة مع كل من مجلس جهة الشرق، ووكالة جهة الشرق، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، بكلفة إجمالية تناهز 32 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 50 في المائة.

ويهدف هذا المشروع، الذي ستستفيد منه 120 طفلة وطفل، والمشيد على مساحة 3052 متر مربع، إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة على المستوى المحلي والجهوي في مجالات الرصد والحماية القضائية والرعاية الصحية والنفسية والمساعدة الاجتماعية وإعادة التأهيل والتربية والتكوين والتتبع.

وفي السياق ذاته، قام الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، والمدير العام لوكالة الشرق، ورئيس وأعضاء جمعية مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، بزيارة “فضاء الصحة والرياضة”، بحي لاكولين، الذي شيد على مساحة 5800 متر مربع، بكلفة إجمالية ناهزت 7 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 4 ملايين درهم.

ويهدف هذا المشروع، الذي هو في طور التجهيز، إلى توسيع العرض الرياضي بمدينة وجدة، وتشجيع ممارسة الرياضة والعناية بالصحة، وجعلها رافعة لقيم التعايش والتسامح والمواطنة المسؤولة.

كما قام الوفد بزيارة ورش مشروع المنصة اللوجيستيكية لتثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق، الذي رصد له 195 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 25 مليون درهم، إلى جانب شركاء آخرين.

ويهدف هذا المشروع، الذي عرفت أشغاله تقدما ملحوظا، إلى خلق أرضية لتثمين وتكييف المنتجات المحلية لصالح التعاونيات المحلية بالجهة.