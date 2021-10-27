توقيع اتفاقيات بين مجلس جهة الشرق والبنك الشعبي لدعم الاستثمار

عبدالقادر كتــرة

شهدت رحاب مقر مجلس جهة الشرق، ، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، توقيع مجموعة من الاتفاقيات أشرف عليها كل من عبدالنبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق رفقة معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد مع كل من محمد كريم، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، ومحمد الصابري رئيس المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ولمياء بن مخلوف، المديرة العامة لشركة المعلومات المغربية تكنوبارك « MITC « ، وياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الاول بوجدة، وذلك بهدف دعم الاستثمار بالجهة وخلق فرص الشغل.

رئيس مجلس جهة الشرق أوضح أن الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسة البنك الشعبي والتي حضرها الرئيس المدير العام تبين المكانة التي تحظى بها جهة الشرق لما توفره هذه الاتفاقيات من تسهيلات لدعم الاستثمار على صعيد الجهة بغلاف مالي يقدر بحوالي 500 مليون درهم، ، وذلك بغرض مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق فضلا عن دعم هذه التعاونيات المتواجدة في مختلف أقاليم الجهة.

وتهم هذه الاتفاقيات، اتفاقية شراكة من أجل تدبير منصة تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق، وكذا مذكرة تفاهم متعلقة بتفويت مقر البنك الشعبي لوجدة لفائدة مجلس جهة الشرق، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة من اجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق، وكذا اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بإنشاء « Technopark Oujda » بجهة الشرق.

وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بالشراكة من اجل تدبير منصة تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق، فقد تم انجاز هذه المنصة، على مساحة إجمالية قدرها 5 هكتارات، منها 3 هكتارات، مغطاة على مستوى القطب التكنولوجي لوجدة بتكلفة إجمالية قدرها 195 مليون درهم.

وستسمح هذه المنصة التي تتوفر على مستودعات ومكاتب، وغرف التبريد ، ووحدة التحويل والتثمين والتغليف للمنتجات المحلية، وصالات العرض والتسويق، بخلق اكثر من 250 فرصة عمل مباشرة، كما ستستهدف اكثر من 400 تعاونية فلاحية على صعيد الجهة تضم حوالي 17 ألف عضو.

أما اتفاقية شراكة من أجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق، فتهدف إلى بلورة منتوج بنكي موجه للتعاونيات بغرض مواكبتهم وتمويل مشاريعهم من خلال توجيههم ودراستها، عبر شبكة البنك بجهة الشرق وتقديم حلول الدعم المقترح من طرف مجلس الجهة، بالإضافة إلى حلول التمويل من طرف البنك ومؤسساته الفرعية.

وتهدف هذه الشراكة أيضا، إلى خلق تعاونيات جديدة من شأنها خلق فرص الشغل وإعطاء قيمة مضافة لجهة الشرق، إقامة شبكات للكفاءات وتقاسم الموارد والمهارات، تنشيط الجهة ودعم المشاريع خاصة عن طريق نشر الثقافة والممارسة في مجال إنشاء المشاريع، وإنتاج منتجات وخدمات ملائمة للسوق؛ تطوير وتعزيز الأنشطة الابتكارية والتنموية.