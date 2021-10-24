كوابيس العتمة ـ في جرادة

كوابيس العتمة

شعر / بن يونس ماجن



في جرادة*

الاموات يحملون الاحياء

على اكتافهم

في جرادة

الاموات يدفنون الاحياء

ويصلون عليهم صلاة الغائب

في جرادة

هناك اجساد ميتة

قبل قبض ارواحها

العائدون من الانفاق

داخل ابار الفحم

يخرجون منها احياء-اموات

اجسادهم متفحمة

بلا كفن

يهبطون الى مقابرهم الرهيبة

حيث شبح الموت

يحدق في وجوههم البائسة

بأظافرهم المتهالكة

ومعاولهم الصدئة

يحفرون السراديب والاخاديد

ويملؤون التوابيت

ببقايا الفحم الحجري

الاسرى

يتوقون الى الحرية

اما الاموات في جرادة

يموتون من اجل لقمة عيش

في جرادة

الاجواء سوداء

الارض سوداء

السماء سوداء

الايام سوداء

حتي الانسانية والاكفان

صارت سوداء

اليس هناك في جرادة

حمام ابيض

اكل طيورها من سلالة

الغربان السوداء؟

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