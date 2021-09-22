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القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة قد يمكن جهة الشرق من اقلاع صناعي

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سليمة فراجي

الاستثمار الخاص الوطني والدولي في المغرب تناهز نسبته حاليا 35 المائة
لذلك حسب التقرير العام للنموذج التنموي فإن التحول التدريجي نحو مستوى جديد للنمو يبقى مشروطا بدينامية قوية للاستثمار في القطاعات المنتجة وقد لخصها التقرير في اربع نقط :
– تنويع اليات التمويل من خلال عروض بنكية تنافسية وسوق حيوي للبورصة يعتمد معايير للتقنين تتوافق مع افضل المعايير الدولية والتمويلات المبتكرة
– تعبئة ناجعة للادخار المؤسساتي وتسخيره لفائدة التمويلات بعيدة المدى للنموذج التنموي عن طريق ملاءمة الاطار التنظيمي المتعلق بصناديق التقاعد والحماية الاجتماعية والتأمينات واعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع المالي
– تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتركيبات مالية مبتكرة لتمويل المشاريع
– تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة…

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