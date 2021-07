Judo : Les anciens judokas à la Fédération

Oujda le : 20/07/2021

Judo national : Professeur El Kettani à l’écoute des MRE

Une délégation de l’association MOJC ( Morrocan Oriental Judo Connection) a été reçue, le lundi 19 Juillet 2021 par Monsieur Chafik El Kettani, président de la Fédération Royale Marocaine de judo et Arts Martiaux Assimilés.

En effet, Le Professeur El kettani, entouré du bureau exécutif de la fédération a rencontré les membres de l’association MOJC, une association créée par un groupe d’anciens judokas issus de l’Oriental et résidant à l’étranger. Ainsi, ont été au rendez-vous,à La Porte De La Marine à Casablanca, messieurs Lakhdar Arroud, président de l’association, résident en France, Karam Arroud, directeur technique résident à Bruxelles, Hadda Mounir résident à Québec et Abdellah Rhennou président d’honneur et chargé de la communication et de la coordination au niveau de la Ligue de la région de l’Oriental.

Dans un cadre très sympathique, à l’entrée de l’Ancienne Médina de Casablanca, Monsieur El Kettani et ses assistants ont fait preuve d’une disponibilité remarquable et se sont mis à l’écoute des propositions des MRE de l’Oriental ; lesquelles propositions se sont avérées étonnament adéquates aux objectifs généraux que s’est fixés le président de la fédération pour le nouveau mandat qu’il a magistralement remporté le 04 juillet lors de l’assemblée générale au complexe Mohammed V de Casablanca.

L’ objectif principal de La MOJC, est de développer et promouvoir le judo national en assurant une assistance financière, logistique et technique aux différents clubs existant dans la région et en en créant d’autres, et de contribuer au rayonnement de ce sport à l’échelle internationale en organisant des tournois internationaux afin de permettre à nos jeunes athlètes de profiter de l’échange avec les judokas de différents pays. Il s’agit également de dénicher les jeunes talents résidant à l’étranger afin d’alimenter les clubs locaux, voire l’équipe nationale.

Enfin, après un diner somptueux offert par Monsieur Le Président, attribution des cartes et diplômes d’anciens judokas et photos souvenirs avant de se quitter avec la promesse de se retrouver pour signer les documents de la convention entre les deux parties.

ABDELLAH RHENNOU.

