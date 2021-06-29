مُعْطَياتٌ غَميسَةٌ في تاريخِ وَجْدَة – الوثيقة 2

بدر المقري

وجدة \ 28 فبراير 1943 :

زار الجنرال Mark Wayne Clark (1896-1984) قائد الجيش الأمريكي الخامس مدينة وجدة يوم فاتح فبراير 1943.

وقد اجتمع مُطَولاً بالمقيم العام الفرنسي الجنرال Charles Noguès (1876-1971). ومما اتفقا عليه أن تكون وجدة قاعدةً خلفيةً ثانيةً للجيش الأمريكي الخامس من أجل تحرير جنوب إيطاليا في شتنبر 1943. وقد استعرضا بعد الاجتماع تشكيلات من الجيش الأمريكي والفرنسي، في الساحة المقابلة لقصر البلدية (الجماعة الحضرية حاليا).