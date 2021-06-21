مُعْطَياتٌ غَميسَةٌ في تاريخِ وَجْدَة
– الحلقة 1 –
بدر المقري
لماذا هذه السلْسِلَةُ الجديدةُ التي تُضافُ إلى سِلْسِلَةِ (ذاكِرَة وجدة المعْرِفِية) ؟
إِنهُ مَهْما اسْتَفْرَغْنا الوُسْعَ لِأِعادَةِ كِتابَةِ تاريخِ مَدينَةِ وَجْدَةَ، فإن مِساحاتٍ كُبْرى لا تزالُ في حاجةٍ إلى كَشْفِ حُجُبِ مَضامينِها و بَيانِ قَضاياها و إِشْكالاتِها.
وقد اخترنا أن تُخَص هذه السلسلة الجديدة المَوْسومَةُ بِ: (مُعْطَياتٌ غَميسَةٌ في تاريخِ وَجْدَة) بِتَقْديمِ ما اسْتَنْبَطْناهُ من الأرشيفات الفرنسية والمغربية من مُعْطَياتٍ تُضيءُ مَساراتِ تاريخِ مدينة وجدة في حِقَبٍ تاريخيةٍ مُتنوعة.
و المعَولُ على القارئِ بِطَبيعَةِ الحالِ أن يُحْسِنَ تَلَقي ما نَنْشُرهُ مع مُراعاةِ قانونِ المِلْكِيةِ الفِكْرِيةِ، في زَمانٍ تَغْلُبُ عليه مَظاهِرُ خِيانَةِ الأَمانَةِ العِلُمِيةِ و سَرِقَةِ جُهودِ الآخَرين.
وقد اخْتَرْنا لِهذه الحَلْقَةِ من سِلْسِلَةِ (مُعْطَياتٌ غَميسَةٌ في تاريخِ وَجْدَة)، المادة الأرشيفية الآتية:
» الَهَيْئَةُ الطبيةُ وشِبْهُ الطبيةِ والصيْدَلانِيةُ وشِبْهُ الصيْدَلانِيةِ بمدينة وجدة (1915-1942):
-1- الأطباء:
Moaïse Ayache-
Xavier-Marie Berre-
Marcel Dauvergne-
Emmanuel Lafaix-
Radi Paskoff-
Henri Perrin-
Boudimir Petrovich-
François-Joseph Poey-Noguez-
Mme Vallet Sauvaget-
France Sauvaget-
-2- عيادات طب الجراحة:
Clinique Chirurgicale France Sauvaget-
-3- الصيْدَلانِيون:
Mlle Simone Baillet-
Albert Charbit-
Messaoud-Alfred Elghouzzi-
-4- أطباء الأسنان:
Georges Dubouch-
Paul Jouanne-
Albert Mathérat-
-5- المُوَلدات:
Rachel Dahan-
David-Renée-Béatrice Gueunard-
Alice Dupont Paloc-
Aïcha Sebagh Morali-
-6- العلاج بالأعشاب الطبية:
Blaise Mas-
-7- الصيْدَلانِيونَ غَيْرُ المُرسمين:
Théodore Alloza-
-8- أطباءُ الأسنانِ غَيْرُ المُرسمين:
Frédéric Fulla-
اِنْتهَتِ الوثيقة. «
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