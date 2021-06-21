– الحلقة 1 –

بدر المقري

لماذا هذه السلْسِلَةُ الجديدةُ التي تُضافُ إلى سِلْسِلَةِ (ذاكِرَة وجدة المعْرِفِية) ؟

إِنهُ مَهْما اسْتَفْرَغْنا الوُسْعَ لِأِعادَةِ كِتابَةِ تاريخِ مَدينَةِ وَجْدَةَ، فإن مِساحاتٍ كُبْرى لا تزالُ في حاجةٍ إلى كَشْفِ حُجُبِ مَضامينِها و بَيانِ قَضاياها و إِشْكالاتِها.

وقد اخترنا أن تُخَص هذه السلسلة الجديدة المَوْسومَةُ بِ: (مُعْطَياتٌ غَميسَةٌ في تاريخِ وَجْدَة) بِتَقْديمِ ما اسْتَنْبَطْناهُ من الأرشيفات الفرنسية والمغربية من مُعْطَياتٍ تُضيءُ مَساراتِ تاريخِ مدينة وجدة في حِقَبٍ تاريخيةٍ مُتنوعة.

و المعَولُ على القارئِ بِطَبيعَةِ الحالِ أن يُحْسِنَ تَلَقي ما نَنْشُرهُ مع مُراعاةِ قانونِ المِلْكِيةِ الفِكْرِيةِ، في زَمانٍ تَغْلُبُ عليه مَظاهِرُ خِيانَةِ الأَمانَةِ العِلُمِيةِ و سَرِقَةِ جُهودِ الآخَرين.

وقد اخْتَرْنا لِهذه الحَلْقَةِ من سِلْسِلَةِ (مُعْطَياتٌ غَميسَةٌ في تاريخِ وَجْدَة)، المادة الأرشيفية الآتية:

» الَهَيْئَةُ الطبيةُ وشِبْهُ الطبيةِ والصيْدَلانِيةُ وشِبْهُ الصيْدَلانِيةِ بمدينة وجدة (1915-1942):

-1- الأطباء:

Moaïse Ayache-

Xavier-Marie Berre-

Marcel Dauvergne-

Emmanuel Lafaix-

Radi Paskoff-

Henri Perrin-

Boudimir Petrovich-

François-Joseph Poey-Noguez-

Mme Vallet Sauvaget-

France Sauvaget-

-2- عيادات طب الجراحة:

Clinique Chirurgicale France Sauvaget-

-3- الصيْدَلانِيون:

Mlle Simone Baillet-

Albert Charbit-

Messaoud-Alfred Elghouzzi-

-4- أطباء الأسنان:

Georges Dubouch-

Paul Jouanne-

Albert Mathérat-

-5- المُوَلدات:

Rachel Dahan-

David-Renée-Béatrice Gueunard-

Alice Dupont Paloc-

Aïcha Sebagh Morali-

-6- العلاج بالأعشاب الطبية:

Blaise Mas-

-7- الصيْدَلانِيونَ غَيْرُ المُرسمين:

Théodore Alloza-

-8- أطباءُ الأسنانِ غَيْرُ المُرسمين:

Frédéric Fulla-

اِنْتهَتِ الوثيقة. «