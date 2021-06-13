عمدة ليل مارتين أوبري تعد بتنظيم أنشطة مشتركة بين فريقي ليل ومولودية وجدة

توصل رئيس مجلس جماعة وجدة عمر حجيرة برسالة شكر من عمدة مدينة ليل مارتين أوبري على إثر التهنئة التي بعث بها بمناسبة تتويج نادي ليل الفرنسي (LOSC) بلقب الدوري الفرنسي للموسم الرياضي 2020-2021 والرابع في تاريخه.

ومما جاء في رسالة عمدة مدينة ليل:

» أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر على تهنئتكم لنا بفوز نادي ليل الفرنسي ( LOSC ) ، وقد تأثرت بالاهتمام الذي تولونه لمسار هذا الفريق الرائع للغاية.

نحن فخورون وممتنون للاعبينا الذين تمكنوا من رفع ألوان نادينا عاليا وإيجاد الموارد والتحفيزات الضرورية ، على الرغم من الوضع الصحي المعقد والملاعب الخالية ، للتتويج بهذا اللقب الرائع الذي جلب فرحة كبيرة لساكنة مدينة ليل.

آمل أن تؤدي الزيادة الأخيرة في التلقيحات بكل من فرنسا والمغرب إلى تحسن الوضع الصحي ، مما يسمح لمواطنينا وفريقينا نادي ليل ومولودية وجدة لكرة القدم باستئناف الأنشطة الرياضية قريبا بشكل جماعي وبحضور الجمهور. »