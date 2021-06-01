ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: بعض أعلام أسرة العزَّاوي بوجدة ونواحيها -الحلقة 116

بدر المقري

آلُ العَزَّاوي من ذُرية سيدي عبد الله بن محمد الكفيف المغراوي الإدريسي الحسني، الذي اشتهر بِالعزاوي نِسْبَةً إلى أُمه السيدة عَزَّة بنت سيدي محمد بن عفيف الزروالي، نِسْبَةً إلى قبيلة (بني زروال) في بلاد (جْبالَة). و يوجد رَبْعُ أولاد سيدي عبد الله بن عَزَّة شمال بلدة (عين الصفا) و (كهف صفرو).

و إذا كان الأستاذ الباحث أحمد عزاوي قد توسع في التعريف بِآلِ العزاوي في كتابه (الشرفاء الأدارسة أولاد سيدي عبد الله بن عزة) الصادر سنة 2008، فإنني سأخص هذه الحلقة من سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية) بالتعريف بِبَعْضِ أعلام آلِ العزاوي:

1- الفقيه العلامة سيدي علي بن الشيخ العزاوي: كان قاضِياً في قبيلة (بني خالد) إلى حدود سنة 1916، ثم استقر بمدينة وجدة حوالي 1919.

2- الفقيه العلامة سيدي المنور بن علي بن الشيخ العزاوي: كان من أشهر عُدولِ وجدة واشتهر بخزانته العلمية التي عُدَّتْ من أَغْنى خزائن المدينة في الربع الأول من القرن 20. وقد تزوج سيدي المنور العزاوي بوجدة في دجنبر 1919 السيدة (رُوبَة) ابنة الفقيه العلامة المدرس الحاج محمد بن الحاج المازوني. ولَمْ أقف مع الأسف على تاريخ وفاته، إلا أنه كان بِقَيْدِ الحياة حوالي سنة 1926.

3- الفقيه سيدي أحمد بن علي بن الشيخ العزاوي: ولد بمدينة وجدة حوالي 1903، وزوجته هي السيدة (خَدَّة) ابنة الفقيه العلامة المدرس سيدي محمد بن بَاصُّ (وليس مْبَاصُّو كما هو شائع).