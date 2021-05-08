ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: سيدي عبد القادر بن الهاشمي الوجدي (1853-1945)- الحلقة 112

بدر المقري

وَجَدْنا في تَرْجَمَتَيْنِ لَهُ النسَبَ الآتِيَ: (العلامة الجليل الشيخ سيدي عبد القادر بن الهاشمي المعروف بالوَجْدي). وَهُوَ من ذُرية سيدي أحمد بن علي، جَد الشرفاء الحُسَيْنِيين في بلاد (غْريسْ) بِالغرب الجزائري المهاجرين إلى مدينة وجدة في القرن 19.

وَقَدْ وُلِدَ سيدي عبد القادر الوَجْدي في مدينة (معسكر) عاصمة بلاد (غْريسْ) حَواليْ سنة 1853 وَ الْتحق بمدينة وجدة بعد مرحلة طلب العلم الأولى. وقد طالت إقامته بوجدة، حتى طغى عليه اسْمُ الوَجْدي فَلَمْ يُعْرَفْ إلا بِهِ.

وإِذا كان معلوماً تخرج العلامة سيدي عبد القادر الوَجْدي بِأَساتيذِ مدينة وجدة وبني يزناسن، فإن عُمْدَتَهُ هو شيخ الجماعة بوجدة الفقيه العلامة سيدي الحبيب بن المصطفى سيناصر الحُسَيْني (1843-1906) الذي عرفنا به وَشيكاً، إِذْ تخرج به في أصول الدين والفقه وَعُلوم العربية.

وَبَعْدَ اقتباسه من أنوار علماء وجدة، عاد العلامة سيدي عبد القادر الوَجْدي إلى مدينة (معسكر) وَجَمَعَ طويلاً بين الإمامة والتدريس في جامع (وَلْد قاضي).

وَ قَدْ وَجَدْنا على شاهدة قبره يرحمه الله في مدينة (معسكر)، ما يأتي:

(ضريح الأستاذ المدرس العارف بالله الشيخ سيدي عبد القادر المعروف بالوجدي، توفي في 5 أوت 1945).