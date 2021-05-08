جهة الشرق: اجتماعات لتتبع البرامج التنموية ذات البعد الجهوي

وجدة – احتضن مقر ولاية جهة الشرق بوجدة، الخميس، اجتماعات تنسيقية من أجل تنفيذ وتتبع البرامج التنموية ذات البعد الجهوي.

في هذا السياق، ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتنمية البشرية برسم سنة 2021، واجتماع قيادة برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، والاجتماع الثاني للجنة قيادة دراسة المخطط الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق.

وتميز اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بتقديم والمصادقة على حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الجهة برسم الفترة 2020 – 2019، وكذا المصادقة على بعض المشاريع برسم سنة 2020 ، والمخططات الإقليمية للتنمية البشرية للفترة 2021 – 2023 .

وحسب معطيات قدمت بالمناسبة، فقد تم إطلاق حوالي 672 مشروعا في إطار البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الجهة خلال الفترة 2020- 2019 بغلاف إجمالي يناهز 35ر457 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 10ر389 مليون درهم (85 في المائة).

وفي المجمل، بلغ مجموع المشاريع المنجزة 451 مشروعا، فيما يوجد 155 مشروعا في طور الإنجاز، و 66 مشروعا آخر في مرحلة الإطلاق، بنسبة التزام بلغت 90 في المائة، ونسبة أداء وصلت إلى 63 في المائة.

من جهة أخرى، ناهز الغلاف المالي المخصص لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الشرق برسم الفترة 2021 – 2023 حوالي 64ر687 مليون درهم.

من جهته، مكن الاجتماع الخاص بلجنة قيادة دراسة المخطط الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق، من الوقوف على وضعية تنفيذ البرنامج بالنسبة للفترة 2017 – 2020، وتخصيص الاعتمادات لمخطط عمل سنة 2021 .

وبلغت الاعتمادات الإجمالية المخصصة لمخططات عمل هذا البرنامج برسم 2017 – 2020 حوالي 4ر3 مليار درهم، ضمنها اعتمادات معبأة بقيمة 3ر3 مليار درهم، أي بنسبة تعبئة للاعتمادات تناهز 95 في المائة.

ووصلت الاعتمادات المالية الإجمالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي للفترة 2017 – 2020 نحو 1ر5 مليار درهم، ممولة من قبل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (44 في المائة)، ومجلس جهة الشرق (40 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (11 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5 في المائة).

وبلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج برسم الفترة 2017 – 2020 ، حوالي 798 مشروعا، ضمنها 469 مشروعا تم إنجازها، بينما يتضمن مخطط عمل سنة 2021 ، 99 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 8ر626 مليون درهم.

وفي ما يتعلق باجتماع لجنة قيادة دراسة المخطط الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق، فقد تميز بالمصادقة على الشطر الثاني من هذه الدراسة الاستراتيجية التي تحمل رؤية تنموية لجهة الشرق في أفق سنة 2045، بحوالي 300 مشروع وإجراء مقترح في هذا الإطار.

وقد وصلت الدراسة إلى مرحلتها الثالثة المخصصة للتفاوض والتعاقد على مشروع المخطط الجهوي لإعداد التراب وآليات تنفيذه، ويرتقب المصادقة على هذا المخطط في يوليوز المقبل خلال دورة استثنائية يعقدها مجلس الجهة.

وانعقدت هذه الاجتماعات بحضور عمال أقاليم الجهة، ومنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة والمسؤولين المعنيين.

المصدر: و م ع