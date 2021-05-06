و جه عميد المولودية الوجدية عبدالله خفيفي نداء للجماهير الوجدية ، و قال في تصريح خص به جريدة » المنتخب » انه بقليل من التحلي ببعض الصبر ، و باستمرار الجماهير الوجدية في دعم الفريق في السراء و الضراء، سنتمكن من تجاوز مرحلة الشك التي مر منها الفريق في الدورات الاخيرة، مضيفا ان تطمينات السيد الرئيس بخصوص التزاماته بحل المشاكل التي كانت عالقة بصفة نهائية، ستزيدنا عزيمة للبقاء في طابور المقدمة… هدا و يعتبر العميد خفيفي من الركائز الاساسية في تشكيلة الفريق ، لاعب يتوفر على امكانيات بدنية ومهارات عالية ، تمكن من خطف الاضواء مع فريقه المولودية في المواسم الاخيرة ،ما اهله ليكون محط انظار عدة فرق وطنية واجنبية….

حوار : عبدالقادر البدوي

مادا عن النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا؟

صراحة كانت الهزيمة امام كل من المغرب التطواني وحسنية اكادير بمثابة نكسة حقيقية لكل مكونات الفريق، لقد كان لها تأثير قوي على نفسية اللاعبين، لكن اكيد انه بقليل من الصبر سنتمكن من تجاوز مرحلة الشك التي لازمتنا ، خصوصا في الدورتين الاخيرتين ، و سنتمكن من الرجوع الى دائرة المنافسة ، وحاليا نحتل مرتبة وسط الترتيب، ما نأمله ان نطوي بصفة نهائية صفحة المشاكل ، فلنا ثقة كبيرة في الرئيس هوار، و جمهورنا العريض، ليبقى همنا الوحيد الدفاع عن الوان الفريق حتى آخر رمق، و ان شاء الله سنستفيد من الاخطاء ، بعدما تراخينا ، بل وخانتنا الثقة الزائدة ، و ضيعنا نقطا كنا في امس الحاجة اليها للارتقاء في سبورة الترتيب، ومن هدا المنبر اطمأن الجمهور الوجدي بتحقيق نتائج ايجابية ، لتشريف الكرة بجهة الشرق، علما ان تطمينات الرئيس بخصوص التزاماته بحل المشاكل المادية التي كانت عالقة ، ستزيدنا عزيمة للبقاء في طابور المقدمة…

ماهي الفرق التي ستنافس على بطولة هدا الموسم؟

بالنسبة لعناصر الفريق، فيمكن اعتبار هدا الموسم استثنائي بكل المقاييس ، فبعد ازمة النتائج التي حصدها الفريق في الخمس دورات الاولى ، بعدما حصلنا فقط على نقطة واحدة برتبة اخيرة في سبورة الترتيب ، تمكنا و الحمد لله مع المدرب الفرنسي كازوني من اجتياز مرحلة مهمة في شق الطريق الصحيح، و بالتالي تسلق المراتب في صمت امام فرق قوية ابانت عن قوتها، و نخص بالدكر الوداد و الرجاء و الجيش الملكي دون ان ننسى فريق النهضة البركانية و حسنية اكادير …و بغض النظر على الهزيمتين الغير المتوقعتين ، فجميع مكونات الفريق تراهن حاليا على تحقيق مرتبة مشرفة ، ويظهر جليا ان الملامح الكبرى التي يسعى تحقيقها الفريق خلال هدا الموسم، ستبدأ معالمها تظهر للوجود في الدورات المقبلة…

كيف هي العلاقة التي تربطك بالمدرب كازوني ؟

بدون مبالغة ، امام المدرب كازوني احسسنا باننا امام مدرب صارم و لاعب و صديق في نفس الوقت، لا يبخل علينا بالنصائح كلما سمحت الظروف، يشاركنا في كل شيء ، وهي طريقة غالبا ما ساهمت في الرفع من معنويات اللاعبين…،يتوفر على كاريزما خاصة به، لمسنا فيه طريقة المدربين الكبار الدي يتقرب من اللاعبين اكثر فاكثر…و بخصوص علاقتي الشخصية مع المدرب باعتباري عميدا للفريق ، فهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل ، استفدت منه كثيرا من تعليماته… وعلى العموم فالنتائج التي حققها المدرب كازوني مند التحاقه بالفريق ،خير دليل على انه مدرب كفء ، ومدرب مقتدر بدون مجاملة ، و رجل المرحلة ، واتمنى له التوفيق في مهمته…و اكيد ان مع المدرب كازوني سيجني الفريق الوجدي ثمار العمل المتواصل لجميع مكونات الفريق..

كلمة اخيرة ؟

اوجه الشكر الخاص للمكتب المسير وعلى رأسه الرئيس محمد هوار الدي ما فتئ يوفر لنا كل الظروف ، منذ التحاقه كرئيس للفريق، و هنا لا بد من الاشارة الى اننا نتفهم الوضعية التي يعيشها الفريق و التضحيات التي يقدمها الرئيس لوحده ،في غياب دعم حقيقي من الجهات المعنية، و اوجه الشكر كذلك للمدرب الكفء كازوني على العمل الدي يقوم به، و الدي استفدنا منه كثيرا ، كما اوجه رسالة الى الجماهير الوجدية بالاستمرار في دعم الفريق في السراء و الضراء ، ومساندته والتحلي ببعض الصبر…و الشكر موصول كدلك لفصيل » الترا جينيور وجدة » على الدعم المتواصل لفريق المولودية الوجدية… و هدا ما سيزيد من عزيمتنا للمنافسة بشراسة في بطولة حارقة تضم منافسين اقوياء…