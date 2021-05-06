ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: مثقفون جزائريون تَقْتَرِنُ مساراتُهُمْ بوجدة (الجزء 1) – الحلقة 111

بدر المقري

اخترتُ من الأُنْموذَجاتِ في هذه الحلقة من سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية) ما يأتي من أسماء الأعلام الجزائرية التي اقترن مسارها بمدينة وجدة و ذَاعَ صيتُها في شتى حقول العلم والفكر والثقافة:

1- لْويزَة إيغيل أَحْريز التي ولدت بوجدة يوم 22 غشت 1936 وتوفيت بالجزائر العاصمة يوم 13 نونبر 2019. كانت مجاهدةٌ أَبْلَتِ البلاء الحسن في جيش التحرير الجزائري (1957-1962) و طبيبة نفسية و كاتبة.

2- إذا ذُكِرَ اسم شكيب خليل ذُكِرَتْ (دار خليل) في زنقة الرباط بوجدة حيث وُلِدَ يوم 8 غشت 1939. وقد كان أبوه و عمه من أشهر الخياطين بوجدة، وأما أُمهُ فهي السيدة (ماما صاري حَسون). و قد تخرج شكيب خليل مهندسا من جامعة (أوهايو) الأمريكية و تولى في الجزائر منصب وزير الطاقة والمناجم (1999-2010).

3- مصطفى قيطوني الذي ولد بوجدة يوم 3 شتنبر 1949 وتخرج مهندس دولة في علم المساحة التطبيقية والمساحة التصويرية والإعلاميات التطبيقية. وقد عين وزيراً للطاقة بالجزائر (2017-2019).

4- مراد زِمالي الذي ولد بوجدة يوم 16 نونبر 1961 وتخرج مهندسا معماريا من جامعة وهران سنة 1987. وقد تولى منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر (2017-2019).