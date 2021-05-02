ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: سيدي الحبيب بن المصطفى سيناصر (1843-1906)- الحلقة 110

بدر المقري



عُرِفَ آلُ سِينَاصَرْ قديماً عند أهل وجدة مع أُسَرٍ أخرى وَفَدَتْ مِنْ سَهْل (غْريس) قرب مدينة (معسكر) في الغرب الجزائري بِأَوْلادِ سيدي أحمد بن علي. والقَصْد إلى: سيدي أحمد بن علي بن عيسى بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد العَسْكري بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما.

وقد هاجر عميد أسرة سيناصر، سيدي المصطفى بن عبد الله بن الهاشمي سيناصر الحُسَيْني من بلاد (غْريس) في الغرب الجزائري إلى مدينة وجدة مُروراً بِبَلْدَةِ (تغاسروت) قرب (زگزل)، حوالي سنة 1847 حسب الأرشيف الفرنسي.

وقد اشتهر من أولاده سيدي الحبيب سيناصر الحُسَيْني، الذي ترجم له المؤرخ محمد العربي المشْرَفي الحَسَني (توفي سنة 1895) في كتابه المشهور (نزهة الأبصار) بِقَوْلِهِ: (الفقيهُ الأرْضى الوجيهُ الأحْظى الأديبُ الأريبُ الحسيبُ النسيبُ السيد الحبيب بن المصطفى…لَهُ اليَدُ في علم العربية والفقه وفي سائر الأمهاتِ. مارسَ ودَرَّسَ وجَدَّ واجتهد. كان من طبقة مَنْ قَبْلَهُ…).

و حَلَّاهُ المؤرخ محمد ابن الأعرج السليماني الغريسي الفاسي (توفي سنة 1926) في كتابه المشهور (اللسان المعْرِب) بالعلامة الأرْفَع والهُمامِ الأنْفَع. و تَرْجَمَ له المؤرخ بلهاشمي بن بكار المعسكري (1900-1970) في (حاشِيَةِ رِياضِ النزهة) بِقَوْلِهِ: (العلامة الكبير سيدي الحبيب بن المصطفى نزيل مدينة وجدة. ومن مؤلفاته منظومة في عقائد التوحيد مَطْلَعُها:

الحمد للهِ الغَنِي عن العبيدْ ☆☆ ثم صلاتُهُ على خَيْرِ شهيدْ

وَ آلِهِ و صحْبِهِ أولي النهى ☆☆ و من أثار ذا المنهاج المنْهى

مخاض فِكْرِ ذي النهى في الفهم ☆☆ ونبعة عناصر بالعلم

وبَعْدُ فالقَصْدُ بِذا النظام ☆☆ بَث العقائدِ إلى الأنام ).

وقد توفي الفقيه العلامة سيدي الحبيب بن المصطفى سيناصر الحُسَيْني بمدينة وجدة سنة 1906 عَنْ زَوْجَتَيْهِ:

1- السيدة حليمة بنت المصطفى أوسعيد اليزناسنية، وأولاده منها: الفقيه العلامة سيدي محمد الكفيف سيناصر والفقيه العلامة الحاج العربي سيناصر والفقيه العلامة الحاج أحمد سيناصر.

2- السيدة الزهراء بنت الفقيه العلامة الحاج المكي المقْري التلمسانية أَصْلاً المدْعُوة (زازا) ، وأولاده منها: الفقيه العارف بالله سيدي الهاشمي سيناصر والفقيه العلامة سيدي المصطفى سيناصر.

ومما تجب الإشارة إليه أن السيدة الزهراء المقْري جارة زوجها سيدي الحبيب بن المصطفى سيناصر في مقبرة سيدي المختار بوجدة.