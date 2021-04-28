ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الأستاذ (جان-پول هاتون) – الحلقة 109

بدر المقري

ولد الباحث الأكاديمي الأستاذ (جان-پول هاتون) Jean-Paul Haton بمدينة وجدة يوم الجمعة 30 يونيو 1944. والمرجعُ إذا ذكِرَ اسْمُهُ إلى حقل البحث في الذكاء الاصطناعي.

وقد أَوْجَزْتُ مسار الأستاذ (جان-پول هاتون) الأكاديمي، في ما يأتي من المحطات:

1- أستاذ مُبَرز في الفيزياء في المدرسة العليا للأساتذة بباريس.

2- شهادة الدكتوراه في العلوم.

3- أستاذ باحث في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة Nancy (شرق فرنسا) ابتداء من سنة 1974، ثم أستاذ شرفي في تخصص الإعلاميات.

4- مؤسس فريق البحث في (معرفة الأشكال والذكاء الاصطناعي) الذي يَضُم 80 باحثا.

5- أستاذ كُرْسِي في معهد فرنسا الجامعي.

6- أستاذ محاضر في معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني بباريس، سنة 1993.

7- عضو الأكاديمية الملكية ببلجيكا و أكاديمية العلوم بِجِهَةِ (Lorraine).

8- أصدر ثَمانِيةَكُتُبٍ في موضوع الذكاء الاصطناعي ما بين 1986 و2016.

9- اشترك في أبحاث علمية مع زوجته الأستاذة Marie-Christine Haton المختصة بالإعلاميات في جامعة (Lorraine).