انتخاب عبد الصمد الإشرة كاتبا إقليميا لشبيبة العدالة والتنمية بوجدة

تحت شعار « الشباب ركيزة لتحصين المكتسبات ومواصلة النضال الديموقراطي » انعقد يوم الأحد 25 أب 2021 بمقر الحزب الإقليمي بوجدة المؤتمر الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بوجدة أنكاد،.وفي جو ديموقراطي شفاف ونزيه واستحضارا لروح المسؤولية والنضال والتضحية والصمود، وطبقا للمقتضيات القانونية المؤطر للمؤتمرات المجالية لهيٱت الشبيبة، تم انتخاب الأخ عبد الصمد الإشرة كاتبا إقليميا جديدا لشبيبة العدالة والتنمية بوجدة فيما صادق الجمع العام على اختيار الاخ شقيربان محمد نائبا للكاتب الإقليمي، كما تمت المصادقة على أعضاء الكتابة الإقليمية وهم : اسماعيل بوكبير، ، وقاسم شراك، وعصام متوكل، وياسر ملكاوي، والعلوي محمد عدنان ، و رضا بوحزامة، وابراهيم مسوالي.