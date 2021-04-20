وجدة وبركان تحتضان أول نسخة لعصبة الأبطال الإفريقيةلكرة القدم النسوية

عبدالقادر كتــرة

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، الأحد 18 أبريل 2021 اجتماعا، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية.

في بداية الاجتماع، حسب بلاغ الجامعة، تمت قراءة الفاتحة على روح المرحوم رضا الساقي لاعب نجم الشباب البيضاوي، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية حسنية بنسليمان، بعد ذلك بارك فوزي لقجع، لأعضاء المكتب المديري للجامعة وأسرة كرة القدم الوطنية جمعاء حلول شهر رمضان الكريم، بعد ذلك ندد أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما تعرض له أحد حكام عصبة فاس مكناس، من اعتداء برسم منافسات بطولة القسم الشرفي ممتاز لعصبة فاس مكناس مطالبين بتسليط أقصى العقوبات على مرتكبي هذا العمل الخارج عن الروح الرياضية.

وناقش الاجتماع النقاط الواردة في جدول الأعمال، استهلها بمشروع جديد على مستوى العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، يتضمن تخفيض سن الممارسين بحيث لا يتجاوز سنهم 25 سنة مع السماح لتسجيل 4 لاعبين لا يتجاوز سنهم 28 سنة، ببطولة القسم الأول هواة، وعلى مستوى بطولة القسم الثاني هواة، تخفيض سن الممارسين بحيث لا يتجاوز سنهم 23 سنة مع السماح لتسجيل 4 لاعبين لا يتجاوز سنهم 25 سنة.

وبعد نقاش مستفيض، طالب المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، اطلاق هذا المشروع بشكل استثنائي بداية من الموسم الكروي المقبل على ان يتم تطبيق المشروع بأكمله سنة 2023

وفي إطار إعادة هيكلة الإدارة التقنية للمنتخبات الوطنية، تم تقسيم الفئات السنية الصغرى للمنتخبات الوطنية إلى قطبين، الأول من أقل من 13 سنة إلى أقل من 20 سنة سيكون تحت أشراف السيد فتحي جمال، والقطب الثاني يتضمن المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة والمنتخب الوطني للاعبين المحليين، تم اسناده للحسين عموتة، كما تم تكليف رينالد بيدروس بالإشراف على قطب كرة القدم النسوية، وهشام الدكيك على قطب كرة القدم داخل القاعة.

وتم التأكيد، حسب البلاغ، على طلب المغرب لاستضافة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وكأس الاتحاد الإفريقي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، كما تم اختيار مدينتي وجدة وبركان لاحتضان أول نسخة لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية.

وفي الأخير، أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على ضرورة عقد يوم دارسي بين الأندية الوطنية لكرة القدم وممثلي إدارة المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمناقشة موضوع تأدية الضرائب لأسرة كرة القدم وكذا تأدية واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بداية من شهر يوليوز المقبل، من أجل العيش الكريم لما بعد الممارسة.