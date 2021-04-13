ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الأستاذ محمد محيي الدين المشرفي (1914-2003)-الحلقة 105

بدر المقري

حلت منذ أيام الذكرى 18 لوفاة مربي الأجيال الأستاذ محمد محيي الدين المشرفي يرحمه الله. ولعل فداحة وفاته تصبح أضعافا ونحن شهود على زمن الرداءة الذي يعلى فيه شأن كل تافه، بينما يطمس أثر من كان خليقا بذوي الرشد السعي حثيثا لتوفية الرعاية بذكره والتذكير بمناقبه ومكارمه.

ولما لم يكن التكرار دأبنا، فإننا سنخص هذه الحلقة من سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية) بالجديد من المعطيات التوثيقية حول الأستاذ محمد محيي الدين المشرفي يرحمه الله:

1- هو محمد محيي الدين بن العربي المشرفي الحسني، من شرفاء (غريس) في أحواز (معسكر) بالغرب الجزائري.

2- تخرج من مركز تكوين المعلمين بالرباط سنة 1932.

3- نال شهادة معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط سنة 1939.

4- عين سنة 1945 مفتشا للتعليم العربي بوجدة.

5- كلف بالتعليم الابتدائي في وزارة التربية الوطنية سنة 1956.

6- عين مديرا لمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط.

7- عين محافظا للخزانة العامة بالرباط (المكتبة الوطنية حاليا).

8- عين كاتبا عاما لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

9- عين كاتبا عاما للجمعية الخيرية الإسلامية بوجدة (1944-1950).

10- نشر ما يقرب من 23 مقالة علمية ما بين 1959 و 1993.

11- ألف أو ساهم في تأليف 10 مقررات تربوية وتعليمية ومهنية في التعليم الابتدائي والثانوي وفي التكوين المهني.

12- ساهم في تأليف مقررين تربويين وتعليميين بالفرنسية.

13- أصدر كتابه المرجعي: (نظرات في التربية والثقافة) في جزأين (1980-1990).

14- أصدر سنة 1999 كتابه بالفرنسية: Culture et identité.

15- توفي الأستاذ محمد محيي الدين المشرفي يرحمه الله بالرباط، يوم الأربعاء 5 مارس 2003.