ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: اللساني الفرنسي (إميل بنڤنيست) (1902-1976) -الحلقة 103

بدر المقري

عجبت لأمر مدينة وجدة التي تغطي صورها النمطية السلبية ذاكرتها الجماعية المتميزة. بل أن لخصوبة هذه الذاكرة الجماعية ما يتطلب في الحدود الدنيا توثيقها والتعريف بها، ثم الانتقال إلى عرضها في المتاحف والمعارض الدائمة.

ولقد استنبطنا في مشروع التنقيب المفتوح منذ يناير 1990، صروحا وأعلاما معرفية ارتبطت أسماؤها بمدينة وجدة بشكل من الأشكال و بنسب متفاوتة. ومن أنموذجات ذلك باحث سارت بذكره الركبان في العالم في حقل الدراسات اللسانية. إنه الأستاذ (إميل بنڤنيست) ةmile Benveniste ذو الأصول اليهودية الأرمينية والذي ولد بمدينة حلب يوم الثلاثاء 27 ماي 1902. وقد نال (إميل بنڤنيست) شهادة الليسانس في الآداب سنة 1920 وشهادة التبريز في النحو سنة 1922، وبدأ يشق طريق البحث في النحو المقارن واللغات الهندية-الأوربية واللسانيات العامة. ونال (بنڤنيست) الجنسية الفرنسية سنة 1924 وأدى الخدمة العسكرية بالمغرب في عز الحرب الإمبريالية الإسبانية والفرنسية ضد المقاومة الريفية، ما بين 1924 و 1926. وهناك مؤشرات دالة على أن (إميل بنڤنيست) كان مقيما بمدينة وجدة في شهر ماي 1926، إبان مؤتمر المفاوضات ما بين وفد المقاومة الريفية و وفد الإدارة الاستعمارية الإسبانية والفرنسية.

وقد أصبح (إميل بنڤنيست) من أشهر أساتيذ المدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس (1927-1969) و أستاذ كرسي النحو المقارن في (Collège de France) (1937-1969).

وقد توفي (إميل بنڤنيست) بإحدى ضواحي باريس، يوم الأحد 3 أكتوبر 1976.