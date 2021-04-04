العربية المغرب تعلن عن إطلاق رحلات نحو 3 وجهات فرنسية من مطار وجدة انكاد نحو تولوز، مرسيليا وباريس VIDEO

العربية المغرب تطلق خطوطاً جوية جديدة من المغرب نحو إسبانيا وفرنسا

مارس 2021

أعلنت العربية المغرب، الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة في المغرب، عن إطلاق 11 خطاً جوياً جديداً في مارس انطلاقا من طنجة، فاس، الناظور، وجدة، مراكش والدار البيضاء نحو إسبانيا وفرنسا.

ستسير الخطوط الجديدة وفقًا للجدول الزمني التالي:

– انطلاقا من مطار طنجة ابن بطوطة، ستنطلق رحلات العربية المغرب، إلى مدينتي بلباو وفالنسيا في إسبانيا، بمعدل رحلتين في الأسبوع، كالآتي:

الوجهة – أيام الرحلات

طنجة- بلباو – طنجة : الثلاثاء ، الجمعة

طنجة – فالنسيا – طنجة : الاثنين ، الخميس

– بفضل الشراكة المثمرة مع المجلس الإقليمي لجهة فاس -مكناس بهدف التعريف بالمنطقة، تسير الشركة ولأول مرة خط جديد من فاس نحو مالقة ومرسيليا، بالإضافة إلى ال12 خطاً جوياً محليًا ودوليًا المتوفرحالياً انطلاقاً من مطار فاس سايس، كالآتي:

الوجهة – أيام الرحلات

فاس – مرسيليا : الاثنين ، الأربعاء ، الأحد

مرسيليا- فاس : الاثنين ، الخميس ، الأحد

فاس – مالقة – فاس : الثلاثاء، الجمعة

– وتشهد منطقة الريف إطلاق خط جديد من مطار الناظور إلى مدينة ستراسبورغ، كالآتي:

الوجهة – أيام الرحلات

الناظور – ستراسبورغ – الناظور : الثلاثاء ، السبت

– كما تعلن العربية المغرب عن إطلاق رحلات نحو 3 وجهات فرنسية، تولوز، مرسيليا وباريس، من مطار وجدة-انݣاد، كالآتي:

الوجهة – أيام الرحلات

وجدة- مرسيليا : الاثنين، الخميس

مرسيليا – وجدة : الاثنين، الاربعاء

وجدة – تولوز: الثلاثاء، السبت

تولوز – وجدة : الإثنين، الجمعة

وجدة – باريس – وجدة : الثلاثاء، الخميس، السبت

– أما من المدينة الحمراء، أطلقت العربية المغرب خطاً جديدا بين مراكش وبرشلونة، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً:

الوجهة – أيام الرحلات

مراكش – برشلونة – مراكش : الخميس، الأحد

– كما تعمل الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة في المنطقة على تعزيز خطوطها أيضًا من مطار محمد الخامس برحلتين تصلان الدار البيضاء ببوردو ومدريد، كالآتي:

الوجهة – أيام الرحلات

الدار البيضاء – بوردو : الاثنين الاربعاء

بوردو- الدار البيضاء : الإثنين، الجمعة

الدار البيضاء – مدريد- الدار البيضاء : الثلاثاء، السبت

من خلال إضافة هذه الخطوط الجديدة إلى برنامجها الصيفي، تواصل العربية للطيران المغرب تعزيز التزامها بخدمة قطاع النقل الجوي بالمغرب.

ويمكن لجميع زبناء شركة العربية المغرب الراغبون في حجز رحلاتهم، التوجه إلى قنوات البيع الخاصة بالشركة، سواء عبر الموقع الإلكتروني، أو مراكز الاتصال التابع للشركة، أو من خلال زيارة الوكالات الشريكة، أو شراء التذكرة بشكل مباشرة من داخل المطار.

وتذكر شركة العربية المغرب جميع زبنائها على أن وضع الكمامات أمر إلزامي طوال ساعات الرحلة، ويتوجب على الزبناء الامتثال لشروط ومتطلبات السفر المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الإلكترونية للسلطات المحلية في بلدان الوجهة والمغادرة.

حول العربية المغرب:

العربية للطيران المغرب هي عضو في مجموعة العربية للطيران، وهي شركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة في المغرب، مقرها الرئيسي في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. تم إطلاق الشركة بتاريخ 29 أبريل 2009، وتوفر لزبائنها الراحة والأمان وأفضل خدمات مقابل أسعار مقبولة. ويتوافر