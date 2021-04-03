بلاغ صحفي

في إطار أنشطتها التنموية و بمشروع دعم قدرات الهيئات الاستشارية بمجلس جهة الشرق في مجال الديمقراطية التشاركية الممون من لدن الاتحاد الأوربي في إطار برنامج مشاركة مواطنة المنفذ من لدن مكتب الأمم المتحدة لتدبيــــــر خدمات المشاريع UNOPS و وعيا منها بأهمية الدور المنوط بهذه الهيئات و الكامن في تقديم الاستشارة و إبداء الرأي و كذا تقييم البرامج الجهوية و تتبعها، إضافة إلى كل ما يتعلق بالسياسات العمومية المتعلقة بجهة الشرق، مستهدفة تقوية قدرات أعضاء هذه الهيئات الاستشارية في مختلف المجالات المتعلقة بالمهام المنوطة بهم، وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011.

بعد الندوة الافتتاحية للمشروع تحت عنوان:

» الهيئات الاستشارية كآلية لتحقيق الديمقراطية التشاركية الترابية »

التي نظمتها مؤسسة الأطلس الكبير لجهة الشرق و التي كانت من تأطير السيد سعيد بعزيز، تستمر الدورات التكوينية و الورشات التفاعلية بمشاركة مكثفة و نشيطة من أعضاء الهيئات الاستشارية في مختلف المجالس و كذلك بمشاركة للمجتمع المدني و بعض الخواص المهتمين بتطوير كفاءاتهم و قدراتهم و الاستعداد لتأطير غيرهم في المؤسسات التي يعملون بها أو ينتسبون إليها، خاصة في ظـــــــــل مواكبة النموذج التنموي الجديـــــد و الاستعداد للانتخابات و من أجل المشاركة في الرهانات المستقبلية، مشاركة متميزة بانخراط مكثف خاصة من لدن المرأة و الشباب، إعمالا لمقاربة النوع و تنزيلا لتكافؤ الفرص.

مواضيع في غاية الأهمية هي محاور الدورات التكوينية و الورشات التفاعلية، بشقها النظري و التطبيقي و الإطلاع على نماذج و الاشتغال على حالات ملموس، من محاور التكوينات ما يلي :

مهام الهيئات الاستشارية

علاقة الهيئات بالمجالس المنتخبة

آليات الحوار و التشاور

الترافع

التطوع

السياسات العمومية المتعلقة بالشباب

آليات الديمقراطية التشاركية (العرائض و الملتمسات)

و تنظم هذه التكوينات و الورشات على امتداد نهاية أسابيع شهر مارس و أبريل ، مع احترام كافة التدابير الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا.

و في هذا الإطار تنظم ورشة عمل مصاحبة الهيئات الاستشارية في تتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية و تقديم مقترحات و المشاركة في صياغة التوصيات، يومي 3 و 4 أبريل 2021 بفندق إسلي كولف.

السيدة نعمية بنعزي