ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الأستاذ عبد الكريم المشرفي – الحلقة 102

بدر المقري

لعله أول كتاب يخص بتاريخ إحدى أشهر الأسر العلمية الوجدية، أسرة (المشرفي) ذات الأصول الغريسية، نسبة إلى سهل غريس بأحواز معسكر في غرب الجزائر، والتي هاجرت بعيد سنة 1847 إلى وجدة و فاس خاصة.

لقد فاز الأستاذ عبد الكريم المشرفي بقصب السبق في جمع ما تفرق من أخبار أجداده بالجزائر والمغرب، ودعم تحقيق مشروع علمي طالما كان يلهج لسان أستاذنا الدكتور محمد بن شريفة يرحمه الله (1932-2018) بتوفية العناية اللازمة به، والقصد إلى كتابة تاريخ أسر العلم. و نعم الاستجابة كانت من الأستاذ عبد الكريم المشرفي الذي خرج استثناء من دائرة وزارة المالية و انخرط في حقل التنقيب التاريخي، فكانت الثمرة اليانعة كتابه القيم: (الدر النفيس في مآثر مشارف غريس)، الذي صدر عن دار النشر أبي رقراق بالرباط في 493 صفحة.

ومما يعتبر من القيم المضافة إلى هذا الكتاب تنوع قضاياه و إشكالاته و موضوعاته، إذ تنفع قراءته المهتم بالتاريخ المغاربي و المهتم بالعلوم الشرعية و المهتم بالأدب. ولعل العنفوان في هذا الكتاب لمن يهتم بتاريخ مدينة وجدة و ذاكرتها هو تعريف الأستاذ عبد الكريم المشرفي بأعلام أسرته بوجدة، وتصبح أخلاقيات الذاكرة أكثر شجونا عندما يعرف المؤلف بزوجته يرحمها الله.

وقد خص الأستاذ عبد الكريم المشرفي كتابه بأعلام أسرة المشارف الآتي ذكرهم:

1- سيدي محمد بن مشرف الغريسي الذي توفي بعيد سنة 950 ه\1543م.

2- سيدي محمد عمرو المشرفي الذي كان بقيد الحياة حوالي سنة 1100 ه\1688م.

3- سيدي عبد القادر بن عبد الله المشرفي الذي توفي سنة 1192 ه\1778م.

4- سيدي محمد الطاهر المشرفي الذي توفي في الربع الأول من القرن 18.

5- سيدي عبد القادر بن مصطفى المشرفي الذي توفي بمصر سنة 1853.

6- العلامة المسند سيدي محمد بنعبدالله سقاط المشرفي الذي توفي بمكناس بعد سنة 1853.

7- المؤرخ الأديب سيدي محمد العربي بن علي المشرفي الذي توفي بفاس سنة 1895.

8- العلامة الفقيه المؤرخ سيدي محمد بن محمد المشرفي، صاحب كتاب (العمدة في من اشتهر بالشرف بعمالة وجدة)، الذي توفي بفاس سنة 1916.

9- والد المؤلف، سيدي محمد بن مولاي عبد الله المشرفي، الذي ولد بوجدة سنة 1897 و جمع ما بين التجارة ونظم الشعر.

10- عم المؤلف ومربي الأجيال وأحد رواد الحركة الوطنية بوجدة، الأستاذ مصطفى بن مولاي عبد الله المشرفي، الذي توفي سنة 1959.

11- مربي الأجيال الأستاذ محمد محيي الدين بن العربي المشرفي، الذي توفي سنة 2003.

12- زوجة المؤلف و مربية الأجيال الأديبة السيدة فاطمة الحنيفية بنت مصطفى المشرفي، التي توفيت سنة 2017.