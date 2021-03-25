ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الأستاذة (جيزلين ميفر)- الحلقة 100

بدر المقري

مما تعلمته من أخلاقيات المعرفة بين يدي الأستاذة (جيزلين ميفر) Gislhaine Meffre منذ تسعة أعوام، كيف يكون البحث العلمي مشروعا جماعيا بالإضافة إلى نكران الذات والعمل بصمت بعيدا عن الأضواء.

ومما تجب الإشارة إليه أن (جيزلين ميفر) ولدت بالدار البيضاء يوم 9 أبريل 1949 وبها نالت شهادة الباكالوريا، ونالت الدكتوراه في علم النفس بجامعة باريس الرابعة وأضافت إليها دبلوم الدراسات العليا المختصة بعلم النفس المرضي السريري بجامعة باريس السابعة وشهادة مدرسة تكوين المدرسين بباريس.

ولكن ما الذي يربط الأستاذة (جيزلين ميفر) بمدينة وجدة ؟

هي ابتداء حفيدة مهندس معماري فرنسي كان من مؤسسي مدينة وجدة الجديدة على عهد الحماية الفرنسية: Edmond Brion (1885-1973) الذي اشترك مع المهندس Auguste Cadet (1881-1956) في بناء (بنك المغرب) سنة 1926 وفي ترميم (المدرسة المرينية) الملحقة بالجامع الكبير سنة 1934.

وقد عرفت الأستاذة (جيزلين ميفر) بأعمال جدها وبمعالم معمارية أخرى في مدن متنوعة من بينها وجدة، في كتبها الآتية:

– Le patrimoine architectural de Bank Al-Maghrib

– Architecture marocaine du XXe siècle

– Un urbanisme expérimental: les villes nouvelles marocaines

ومن اللطائف أن Bernard Delgadoزوج الأستاذة (جيزلين ميفر) طبيب تفرغ للتصوير الاحترافي. فكل صور كتبها هو الذي التقطها.