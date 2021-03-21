قافلة طبية بمناسبة اليوم العالمي لاطفال التثلت الصبغي 21

نظمت مؤسسة الحياة و جمعية « ريم لإعادة ادماج أطفال الثلث الصبغي 21 قافلة طبية متعددة التخصصات بمركز الحياة،وذلك بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الثلث الصبغي الذي يصادف 21 من مارس،استهدفت إجراء تشخيص طبي لمعرفة الحالة الصحية للأطفال.كما يهدف هذا النشاط الصحي إلى التحسيس بهذا النوع من الإعاقة الذهنية،وإبراز المؤهلات والقدرات التي يتمتع بها الأطفال ثلاثي الصبغي 21 ،حتى يتم إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا في إطار تقوية أواصر التضامن والتكافل الاجتماعي.

واحتراما للتدابير الصحية الإحترازية الخاصة بجائحة كوفيد 19،فقد تقرر تقسيم الأطفال المسفيدين من هذه المبادرة/القافلة إلى قسمين..

اشتملت القافلة الطبية المتعددة الإختصاصات،على طب الأطفال وطب العيون وطب الإذن و الحنجرة وطب الأمراض الجلدية والطب النفسي وطب المسالك البولية،والطب العام، استفاد جميع الاطفال من التحاليل الطبية اللازمة مجانا.

و تعتزم جمعية « ريم لإعادة ادماج أطفال الثلث الصبغي 21 » بشراكة مع المؤسسة الخيرية « الحياة »، برمجة قوافل لتستفيد مجموعات أخرى من الأطفال باحترام العدد المسموح به في هاته الظروف.

للإشارة،فقد طالب بعض أولياء وأصدقاء الأطفال ثلاثي الصبغي 21 بوجدة بضرورة الالتفات لوضعية الأطفال المصابين بهذا المرض،والعناية بهم من مختلف المستويات، صحيا واجتماعيا وتربويا وتشريعيا، والعمل على تسهيل إدماجهم في الحياة العامة. كما ناشد آباء هؤلاء الأطفال بضرورة اهتمام وزارة التعليم بهذه الفئة من الأطفال عبر خلق أقسام نموذجية لفائدتهم، خاصة أن هناك عددا كبيرا من طلبة العلوم التربوية مستعدون للعمل في هذه الأقسام