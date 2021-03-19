هام للمترشحين والمترشحات للاستفادة من منح التعليم العالي

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

ولاية جهة الشرق

عمالة وجدة انكاد

بلاغ

تنهي ولاية جهة الشرق، عمالة وجدة أنجاد إلى علم المترشحات والمترشحين للاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم موسم 2020-2021 على صعيد عمالة وجدة أنجاد، إلى أن اللجنة العاملية المكلفة بالنظر في طلبات الاستفادة من المنحة قد عقدت اجتماعها الثالث بعد التوصل بحصة إضافية من المنح عددها 290 منحة، حيث تم البت في الطلبات والطعون المتبقية خلال الاجتماعين الأول والثاني.

وعلى غرار الإعلان عن نتائج الاجتماعين الأول والثاني، وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الصحية الحالية المتسمة بفيروس كورونا- كوفيد 19، فإن إعلان نتائج المقبولين للاستفادة من المنحة خلال هذا الاجتماع الثالث سيكون على الشكل التالي:

– التعليق الجزئي للوائح المستفيدات والمستفيدين من المنحة بمقر الملحقات الإدارية والقيادات التابع لها محل سكنى المستفيد(ة) من المنحة.

– نشر اللوائح الكاملة للمستفيدات والمستفيدين من المنحة بموقع التواصل الاجتماعي Facebook التابع للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة وجدة أنجاد: DP Oujda Angad.