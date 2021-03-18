ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: سيدي قدور الورطاسي (1912-1994) – الحلقة 99

بدر المقري

ولد سيدي قدور بن علي الورطاسي الحسني في زاوية (ورطاس) من أحواز بركان سنة 1912. وقد كان لالتحاقه للدراسة في المدرسة العلمية الملحقة بالجامع الكبير في مدينة وجدة بالغ الأثر في مسار حياته، إذ تخرج بجلة من العلماء من طبقة: الحاج العربي بن الحبيب سيناصر وأخيه الحاج أحمد، وأبي بكر بن زكري، والحاج محمد المازوني، وبنسعيد مهداوي الوشاني، ومحمد النگادي، والحاج عبد القادر بلگندوز، وعبد الرحمن الشفشاوني، وإسماعيل الإدريسي القيطوني، ومحمد باص.

وقد حفزه الفقيه العلامة محمد بن العالم الحسني على الالتحاق بخطة العدول بوجدة، ثم عين سنة 1956 قائدًا في بركان، ولكن مساره المهني اقترن خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد أنهاه في منصب نائب مدير الشؤون الدينية.

وقد توفي سيدي قدور الورطاسي يرحمه الله بالرباط، يوم 20 يوليوز 1994.

ومن مكارمه يرحمه الله أنه فاز بقصب السبق في وضع أسس الكتابة التاريخية المعاصرة الخاصة بمدينة وجدة وشرق المغرب. ومن سيما ذلك، التواليف الآتية:

1-(معالم من تاريخ وجدة)، الصادر سنة 1972.

2-(بنو يزناسن عبر الكفاح الوطني)، الصادر سنة 1976.

3-(المطرب في تاريخ شرق المغرب)، الصادر في جزأين سنة 1985.

4-(بين ظلال الأصالة)، الصادر سنة 1989.

5-(فجيج المجاهدة) .

6-(ذكريات دراستي في فاس) .

و من أعماله المرقونة التي لا تزال تنتظر النشر، سلسلة عرف فيها ببعض رواد الحركة الوطنية بوجدة:

1-(حياة محمد الدرفوفي) .

2-(حياة أحمد بن دالي) .

3-(حياة مصطفى المشرفي) .

4-(حياة بناصر بن الحاج العربي سيناصر) .

5-(حياة محمد بن منصور) .