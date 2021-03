ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: عبد الكريم بلگندوز- الحلقة 95

بدر المقري

لعلي اكتشفت اسم الباحث الأكاديمي الأستاذ عبد الكريم بلگندوز أول مرة لما أعادت مجلة (بيت الحكمة) في عددها الثالث الصادر بالدار البيضاء في أكتوبر 1986 (صفحة 121-130)، نشر مقالته الموسومة ب: (الاستعمار الزراعي بالمغرب وطرقه في التغلغل)، والتي كان قد نشرها في (المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد) في عددها الرابع الصادر بالرباط في يونيو 1978 (صفحة 127-136).

و توالت الأيام واكتشفت أن اسم الأستاذ عبد الكريم بلگندوز يقترن دائما بموضوعي الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج. وقد اخترت من علامات مساره الشخصي والمهني والعلمي، ما يأتي:

1-ولد بمدينة وجدة، وهو من ذرية الفقيه العلامة الحاج عبد القادر بلگندوز، قيم الخزانة العلمية الملحقة بالجامع الكبير في العشرينيات.

2-أستاذ التعليم العالي سابقا في الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس الرباط-أگدال.

3-من مؤلفاته:

– (Enjeux migratoires: Maghreb-Europe-Afrique subsaharienne) الصادر سنة 2006 في 342 صفحة.

– (L’ahrig du Maroc, l’Espagne et l’U.E.) الصادر سنة 2002 في 308 صفحة.

– (Marocains des ailleurs et Marocains de l’intérieur) الصادر سنة 2004 في 160 صفحة.

– (Les marocains à l’étranger: citoyens et partenaires) الصادر سنة 1999 في 292 صفحة.