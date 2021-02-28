ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: وجدة عاصمة الدولة المغراوية – الحلقة 94

بدر المقري



أحسنت الأستاذة فاطمة الگنوني فعلا بتحقيق مصدر تاريخي مغربي غميس، شرح فيه مؤلفه عبد القادر بن محمد بناني الفاسي الذي كان بقيد الحياة سنة 1907، أرجوزة محمد الغالي بن المكي بن سليمان الفاسي الذي توفي سنة 1899، الموسومة ب: (المعول في أخبار من بالمغرب من الدول). وقد صدر التحقيق في جزأين من 578 صفحة (الطبعة الأولى- دار النشر الأخوين سليكي \ طنجة-2019) 1915.

و لعل مما نراه جديرا بتوطيد دعوتنا إلى إعادة كتابة تاريخ مدينة وجدة في أفق إعادة قراءته، المعطيات الآتية المستخرجة من شرح بناني على أرجوزة ابن سليمان:

1-اعتاد المؤرخون تجاهل الدولة المغراوية بين دولة الأدارسة والدولة المرابطية. وقد رد الشارح على أولئك الذين برروا تجاهل المغراويين بدعوى أنهم لم يكونوا من أعاظم الحكام وكانوا مجرد ثوار، بقوله: (كونهم كانوا تحت ولاية أمراء الأندلس، فذلك غير مطرد في جميعهم، فإنه لم يكن بهذه المثابة منهم إلا زيري بن عطية و ولده المعز، كانا تحت ولاية هشام المؤيد بقرطبة…وإن كان نظرهم أنهم ثوار، فهو غير صحيح لعدم صدق حد الثوار على جميعهم، ولا سيما وجميع من تكلم من المؤرخين على دول المغرب أفردهم بالذكر كغيرهم).

2- انقرضت الدولة المغراوية على يد يوسف بن تاشفين سنة 462 هجرية، وآخر ملوكهم هو تميم بن معنصر بن المعز بن زيري بن عطية. فمدة حكمهم مائة سنة وعدد ملوكهم ثمانية.

3- نسبة الدولة المغراوية إلى (مغراوة) وهي فخذ من قبائل (زناتة).

4- دخل المغراويون المغرب سنة 362 هجرية (973م)، وأول ملوكهم هو زيري بن عطية بن عبد الله الزناتي المغراوي الذي قام في المغرب نائبا عن هشام بن الحكم الأموي أمير قرطبة وحاجبه المنصور بن أبي عامر، فصير مدينة فاس دار ملكه سنة 377 هجرية (987م).

5- لما نبذ زيري بن عطية حكم الأندلس، وجه إليه أمير قرطبة المنصور بن أبي عامر حملتين عسكريتين، فانتصر في المعركة الأولى وانهزم في الثانية. وقد مات زيري بن عطية متأثرا بجراحه بعد محاولة اغتيال من أحد مساعديه، سنة 391 هجرية (1001م)، في مدينة (تيارت) في الجزائر.

6- صير زيري بن عطية المغراوي مدينة فاس دار ملكه سنة 377 هجرية (987م) لما كان تحت وصاية الأمويين بقرطبة. وبنى مدينة وجدة سنة 384 هجرية (994م) واتخذها قاعدة ملكه لما استقل عن الحكم بقرطبة.

7- تولى المعز بن زيري بن عطية المغراوي ملك المغرب بعد وفاة أبيه سنة 391 هجرية (1001م) واتخذ مدينة فاس دار ملكه، تحت وصاية أمير الأندلس عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر الأموي بقرطبة. وقد توفي المعز سنة 422 هجرية (1031م).

8- تولى ملك المغرب بعد المعز بن زيري بن عطية المغراوي ولده حمامة الذي حافظ على مدينة فاس دارا للملك. وقد كاد ملكه أن يضيع لولا أنه توجه إلى مدينة وجدة فجمع قبائل (مغراوة) و(زناتة) و(أنگاد) و استرجع ملكه و توفي سنة 431 هجرية (1039م).