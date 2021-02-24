ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: عبد العزيز بلال (1932-1982)- الحلقة 94

بدر المقري

وسط تيه تبخيس القيم الإنسانية المثلى وأهلها، يكون الشعور مزيجا من السرور والحسرة في تكريم أسرة بلال، أو (أولاد بلال) كما كان يلقبهم أهل وجدة، من خلال تكريم ابنهم الباحث الأكاديمي الأستاذ عبد العزيز بلال يرحمه الله (1932-1982).

و إذا كانت إحدى حلقات سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية) قد خصت بالتعريف بالأستاذ عبد العزيز بلال، فإن شأني في هذه الحلقة التنبيه على أمارة من أمارات إنتاجه العلمي والأكاديمي. ولعل في ذلك ما ييسر مبتغى تصالح الناس مع ذاكرتهم الجماعية وما يحفز من يهمه أمر مدينة وجدة على تكريم أعلام نخبتها الفكرية والثقافية.

وليس نافلة البوح بأن الأستاذ عبد العزيز بلال الذي ذاع صيته دوليا في حقلي الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية في العالم الثالث، يكاد يكون نكرة بين أهل وجدة، مع العلم أنه كان من نجباء تلاميذ وجدة في الابتدائي و الثانوي وكان من رعيل طلابها في الدراسات العليا بجامعة (تولوز) بفرنسا وعين كاتبا عاما لوزارة الشغل سنة 1959!

وقد أحسن مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال إصدار ترجمة كتاب أصدره الأستاذ بلال بالرباط سنة 1980 بعنوان : (Développement et facteurs non-économiques).

وأنجز الترجمة إلى العربية الأستاذ نورالدين سعودي وراجعها الأستاذ محمد شيگر في 139 صفحة بعنوان: (التنمية والعوامل غير الاقتصادية). وقد توطد كتاب الأستاذ عبد العزيز بلال بسبعة فصول:

1-من أجل تجديد جذري للنهج التحليلي الشامل.

2-إشكاليات المجتمعات ما قبل الاستعمار.

3-أشكال كبح عملية تراكم الرأسمال في شروط التبعية الاستعمارية.

4-الطبقات الاجتماعية ومشكل التنمية الوطنية.

5-حول بعض طرق تمفصل الرأسمال الدولي والرأسمال المحلي في الوقت الراهن.

6-التبعية التكنولوجية وحدود محاولات التصنيع.

7-العوامل الإيديولوجية والثقافية واستراتيجيات التنمية.