(Jean Combes) ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الأستاذ – الحلقة 91

بدر المقري



لعل مما يعتبر قيمة معرفية مضافة إلى ذاكرة مدينة وجدة أن يقترن تميز مسار أسرة بها. و من شأن إجالة النظر في

توضيح ذلك. (Combes) مسار أسرة

و قد يكفينا دليلا ارتباط اسم الأب و اسم الأم بتاريخ ثانويتي عبد المومن و زينب النفزاوية إلى حدود بداية السبعينيات، فإذا ذكرا معا ذكرت مادتا التاريخ و الجغرافيا.

: (Jean Combes) و سنكتفي في هذه الحلقة بالتعريف برب الأسرة، الأستاذ

جنوب شرق فرنسا. (Naucelle) 1- ولد سنة 1936 في بلدة

2- أستاذ مبرز للتاريخ و الجغرافيا في ثانوية عبد المومن بوجدة.

3- مفتش وزارة التربية الوطنية بفرنسا.

4- من أكبر المختصين بالتاريخ الدراسي في فرنسا.

التي تعنى بالتاريخ الجهوي في فرنسا. (Saintonge) 5- عضو أكاديمية

جنوب غرب فرنسا (1995-2008). (Saint-Jean-d’Angély) 6- عمدة بلدة

7- أحصيت له ما يقارب 47 مؤلفا في التاريخ و الجغرافيا (1977-2018).

8- من أبرز وجوه (زنقة عبد العزيز الثعالبي) في حي (رحى الطبول) بوجدة.

9- كان يعتبر (زنقة عبد العزيز الثعالبي) بوجدة زنقة خريجي كليات الطب.

10- اشتهر من أبنائه الوجديين في الطب:

– الأستاذ (Alain combes) رئيس مصلحة الإنعاش في مستشفى (Pitié-Salpêtrière) الجامعي بباريس.

– الأستاذ (Michel Combes) المختص في جراحة المسالك البولية في مدينة (Royan)، جنوب غرب فرنسا.