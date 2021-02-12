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(Jean Combes) ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الأستاذ – الحلقة 91

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بدر المقري


لعل مما يعتبر قيمة معرفية مضافة إلى ذاكرة مدينة وجدة أن يقترن تميز مسار أسرة بها. و من شأن إجالة النظر في
توضيح ذلك. (Combes) مسار أسرة
و قد يكفينا دليلا ارتباط اسم الأب و اسم الأم بتاريخ ثانويتي عبد المومن و زينب النفزاوية إلى حدود بداية السبعينيات، فإذا ذكرا معا ذكرت مادتا التاريخ و الجغرافيا.
: (Jean Combes) و سنكتفي في هذه الحلقة بالتعريف برب الأسرة، الأستاذ
جنوب شرق فرنسا. (Naucelle) 1- ولد سنة 1936 في بلدة
2- أستاذ مبرز للتاريخ و الجغرافيا في ثانوية عبد المومن بوجدة.
3- مفتش وزارة التربية الوطنية بفرنسا.
4- من أكبر المختصين بالتاريخ الدراسي في فرنسا.
التي تعنى بالتاريخ الجهوي في فرنسا. (Saintonge) 5- عضو أكاديمية
جنوب غرب فرنسا (1995-2008). (Saint-Jean-d’Angély) 6- عمدة بلدة
7- أحصيت له ما يقارب 47 مؤلفا في التاريخ و الجغرافيا (1977-2018).
8- من أبرز وجوه (زنقة عبد العزيز الثعالبي) في حي (رحى الطبول) بوجدة.
9- كان يعتبر (زنقة عبد العزيز الثعالبي) بوجدة زنقة خريجي كليات الطب.
10- اشتهر من أبنائه الوجديين في الطب:

– الأستاذ (Alain combes) رئيس مصلحة الإنعاش في مستشفى (Pitié-Salpêtrière) الجامعي بباريس.
– الأستاذ (Michel Combes) المختص في جراحة المسالك البولية في مدينة (Royan)، جنوب غرب فرنسا.

 
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