ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: عالم الاجتماع الأستاذ المكي بنطاهر-الحلقة 89

بدر المقري



مما ابتلينا به في زمن الرداءة هذا، أن الصروح المعرفية البانية تحجبها توهمات أدعياء الخبرة الأكاديمية و تمثلات أشباه المثقفين. و كم يحز في النفس أن الأستاذ المكي بنطاهر، أحد أعلام الجيل الأول من تلاميذ رائد السوسيولوجيا المغربية بعد الاستقلال (بول باسكون) (Paul Pascon)(1932-1985) لم توفه العناية التي هو جدير بها.

و قد أحسن الأستاذ بناصر جباري فعلا عندما أشار إليه، و لو باقتضاب شديد، في كتابه الصادر منذ أيام قليلة: (برگنت: الأرض و الرجال و الأحداث). فقد نسبه إلى شرفاء (تگافايت) الذين هاجروا إلى (عين بني مطهر) و ذكر صفته الجامعية. (ص94 و 273)

و مما جمعته من معطيات حول مسار الأستاذ المكي بنطاهر المهني و العلمي، ما يأتي:

1- ولد ببلدة (برگنت) أو (عين بني مطهر) سنة 1944.

2- تابع دراسته الثانوية بمدينة وجدة.

3- التحق بمعهد السوسيولوجيا بالرباط، ثم التحق بجامعتي باريس و (Aix-en-Provence).

4- تم اعتماده لدى إدارات مختلفة من أجل إنجاز دراسات خاصة بالعالم القروي.

5- نشر دراسة ميدانية أنجزها مع الأستاذ (بول باسكون) في 143 صفحة، تحت عنوان:

(Ce que disent 296 jeunes ruraux)

(Bulletin économique et social du Maroc), N.112-113, Rabat-1969. 6- أقام بباريس (1976-1978) لأجل إنهاء أطروحته لنيل دكتوراه الدولة حول ظاهرة الهجرة بفرنسا.

7- التحق بهيئة التدريس في جامعة (باريس الثامنة)، ثم في كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط.

8- من تآليفه بالفرنسية:

-L’aménagement du territoire du Maroc, 1972.

-Les Arabes en France, SMER-Rabat, 1979.

-Villes et campagnes au Maroc : les problèmes sociaux de l’urbanisation, Imprimerie El-Mâarif Al-Jadida, Rabat, 1987.

-La Sociologie marocaine contemporaine-Bilan et perspectives. Supervision : Mekki Bentahar et Bouasla Et-Tibari. Publications de la faculté des Lettres et des sciences humaines-Rabat, 1988.

-La jeunesse arabe à la recherche de son identité, Al Kalam-Rabat, 1989.

-Le Maroc contemporain : immuable et changeant. Publications de la faculté des lettres et des sciences humaines-Rabat, 2002.